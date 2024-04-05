CİSST’ten açlık grevindeki Ecevit Piroğlu için Sırbistan yetkililerine çağrı

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Sırbistan’da açlık grevinde olan Ecevit Piroğlu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sırbistan’da geri gönderme merkezinde tutulan Ecevit Piroğlu “yargı kararı olmaksızın Sırbistan İçişleri Bakanlığına bağlı polislerce özgürlüğünden alıkonulduğu” gerekçesi ile 12 Şubat’ta açlık grevine başladı.

CİSST, Piroğlu’nun ölüm orucuna benzer bir şekilde sürdüğü açlık grevinin hayati tehlike ve kalıcı hasar bırakma riskini yükselttiğini ifade etti.

Tahliye sonrası önce alıkonuldu, sonra tekrar tutuklandı

Açıklamada, Piroğlu’nun avukatlarının hukuki duruma dair bilgilendirmesi yer aldı:

“Sırbistan Anayasası ve ilgili maddeleri ‘Bir kişinin karara bağlanmamış yargılamasında en fazla 1 yıl tutuklu kalacağını’ hükmeder. Buna karşın Ecevit Piroğlu’nun iade yargılamaları iki yıl sürdü.

Tutukluluğunun birinci yılı dolduğunda serbest bırakılmak yerine hapishane koşullarıyla benzer işleyişe sahip olan geri gönderme merkezine gönderildi. Yine ilgili Sırbistan yasalarına göre kampta tutulma üst sınırı olan altı ay tamamlanınca 12 Ocak 2023’ta zorunlu salıverildi fakat üç gün içerisinde yeniden tutuklanıp 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sırbistan’da iddia edilen bu suç için birçok örnekte yaşandığı gibi tutuklamaya gerek bulunmazken, kendisine en üst sınırdan ceza verilmiş, herkese uygulanan erken tahliye hakları, adli kontrol uygulamaları talepleri reddedildi.

12 Ocak 2024’te hakkında verilen hapis cezasını tamamlayan Ecevit Piroğlu tahliye edileceği hapishaneden yeniden gözaltına alınarak hakkında kampta tutulma kararı olduğu beyan edilerek tekrar hapishaneye götürüldü.”

“Sadece su içiyor ve B vitamini kullanıyor”

Avukatları, Piroğlu’nun sağlık durumuna dair de şu açıklamayı yaptılar:

“Ecevit Piroğlu iade davasının sürdüğü dönemde 136 gün boyunca açlık grevi yapmıştı. Bu dönemde Piroğlu 78 kilodan 47 kiloya düştü ve bilinci kapandığı için hastaneye kaldırıldı. Yaşanan tüm sağlık problemlerine rağmen açlık grevi sonrası hastane koşullarında kapsamlı tedavi göremeden hapishane koşullarında tutulmaya devam edildi.

Piroğlu daha önce girdiği açlık grevinin yol açtığı fiziksel tahribat henüz tespit edilmeden ve gerekli tedavisi sağlık merkezlerinde yapılmadan 12 Şubat 2024 günü ikinci kez açlık grevine başladı.

Piroğlu açlık grevi sürecinde sadece su içiyor ve kompleks B vitamini kullanıyor. Rutin sağlık kontrolleri yapılmıyor, kalabalık ve sağlıksız koşullarda tutuluyor.

Ecevit Piroğlu’nun yapmış olduğu açlık grevinin kritik günlerine gelindi ve sağlık sorunları gittikçe ağırlaştı. Mahpusların açlık grevi sürecinde bağımsız sağlık heyetleri tarafından takip edilme talepleri yerine getirilmeli, kelepçeli muayene ve tedaviye zorlama gibi insanlık onuruna ve İstanbul Protokolüne aykırı uygulamalara derhal son verilmelidir.”

CİSST, geçmişte yaşanan acı tecrübelerin tekrar yaşanmaması için Ecevit Piroğlu’nun açlık grevi eyleminin, olası ölüm ve geri dönüşü olmayan sağlık sorunları yaşanmadan önce sona erdirilmesi için gerekli insani duyarlılığın gösterilmesini ve demokratik yollarla çözüme kavuşturulması için Sırbistanlı yetkilileri göreve çağırdı.

(AS)