Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), kuruluşunun 20’nci yılı kapsamında bugün “Hapishane Çizgileri” başlıklı bir sergi düzenliyor.

Küratörlüğünü Özcan Yaman’ın yaptığı sergi, 26 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da İstanbul’daki Karşı Sanat’ta açılacak. Sergi, 1 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

CİSST: Hapishane doluluk oranı yüzde 131’i aştı

Mahpusların çizimlerini ve sanatsal üretimlerini bir araya getiren sergi, hapishanelerdeki yaşam deneyimlerini mahpusların kendi ifade biçimleri üzerinden görünür kılmayı amaçlıyor.

Serginin hapishaneler ile toplum arasındaki mesafeyi azaltmayı ve mahpusların kendilerini ifade etme biçimlerine alan açmayı hedeflediğini belirten CİSST, çalışmayı 20 yıldır deneyimlerini ve üretimlerini dernekle paylaşan tüm mahpuslara ithaf etti.

CİSST’ten mahpuslar ve yakınları için hak ihlallerine karşı başvuru videosu

CİSST nedir? Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), 2006 yılında İstanbul’da kuruldu. Dernek, hapishanelerde tutulan mahpusların hak ve özgürlüklerini korumak, ceza infaz koşullarının uluslararası insan hakları standartlarına ve insan onuruna uygun hale getirilmesi için çalışıyor. Mahpus haklarının yerleşmesi, mahpusların hak öznesi olarak tanınması ve hapishane koşullarının iyileştirilmesi amacıyla izleme, değerlendirme ve savunuculuk faaliyetleri yürüten CİSST; kadın, çocuk, LGBTİ+, hasta, engelli, yabancı, yaşlı ve işçi mahpuslar gibi farklı grupların haklarına yönelik çalışmalar da yapıyor.

(FY)