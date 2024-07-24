CİSST: Sıcak hava dalgası, mahpusları daha da kötü etkiliyor

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), iklim kriziyle birlikte artan sıcakların, hapishanelerdeki sınırlı havalandırma gibi olumsuz koşulları daha da kötüleştirdiğini açıkladı.

Bugün yazılı açıklama yapan dernek, tüm yetkilileri ve kamuoyunu, mahpusların sağlıkları açısından kaygı verici durumların yaşanmaması için daha duyarlı olmaya çağırdı:

“Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgalarından dolayı hapishanelerdeki olumsuz koşullar daha da derinleşti. Hapishanelerde kapasitenin üzerinde mahpus bulunması, sınırlı tutulan havalandırma süreleri ve pencerelere takılan hava sirkülasyonunu engelleyen teller, olumsuz hava koşullarını mahpuslar için daha da ağırlaştırıyor. Hapishanelerde özel bir havalandırma ya da klima sisteminin bulunmaması ve vantilatör ücreti ile elektrik faturasını mahpusların ödemek zorunda olması mevcut sorunu çözümsüz bir hale getiriyor.”

Veriler: 329 bin 151 tutuklu ve hükümlü, 403 ceza infaz kurumu

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye’de 1 Mayıs 2023 tarihi itibariyle 272 kapalı ceza infaz kurumu, 99 müstakil açık ceza infaz kurumu, 4 çocuk eğitimevi, 11 kadın kapalı, 8 kadın açık, 9 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 403 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 295 bin 328 kişi. İHD’nin son raporuna göre, bu sayı, “artırılmış kapasite”, normal koşullar altında bu hapishanelerde verilen sayının 2/3’ü kadar mahpusun kalması gerekiyor.

1 Eylül 2023 tarihindeki 251 bin 101 olan tutuklu ve hükümlü sayısı, 2 Mayıs 2024 tarihi itibari ile 329 bin 151’e yükseldi. Yani, hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlü sayısı sadece 8 ay içinde yaklaşık 78 bin 50 kişi arttı.

2022 yılı içerisinde 22, 2023 yılı içinde 19 yeni cezaevi açıldı, Adalet Bakanlığı 2024 bütçe teklifine göre gelecek yılın hedefi, 12 yeni cezaevi daha açmak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre şu anda Türkiye genelinde 14 adet F tipi, 22 adet Yüksek Güvenlikli (487 Birim kapasite), 14 Adet Y Tipi (1135 Birim Kapasite) ve 7 adet de S tipi (552 Birim kapasite) hapishane bulunuyor.