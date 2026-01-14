CİSST: Hapishane doluluk oranı yüzde 131’i aştı

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Ocak 2026 Hapishane İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre cezaevlerinde doluluk oranı ocak ayı itibarıyla yüzde 131.69’a ulaştı.

CİSST verilerine göre, toplam mahpus sayısı, bir önceki aya göre yüzde 7,27, son altı aya göre ise yüzde 2,84 azalarak 402 bin 12 oldu.

Açık cezaevlerinde kalan mahpus sayısı aralığa kıyasla yüzde 12,36 düşüşle 108 bin 59’a gerilerken, kapalı cezaevlerinde kalanların sayısı yüzde 5,18 azalarak 293 bin 955 oldu.

Hükümlü sayısı 338 bin 109

Kapalı cezaevlerindeki mahpuslar toplam nüfusun yüzde 73,12’sini oluşturuyor.

Hükümlü sayısı geçen aya göre yüzde 8,26 azalarak 338 bin 109’a düşerken, tutuklu sayısı aralığa göre yüzde 1,65 azaldı, ancak son altı ayda yüzde 11,13 artarak 63 bin 905’e çıktı.

Toplam 96 bin 726 mahpus

Ocak itibarıyla, Türkiye’deki hapishanelerin toplam kapasitesi 305 bin 286 iken, hapishanelerde kapasitenin yüzde 131,69 üzerinde 96 bin 726 mahpus tutuluyor.

Kapasitenin üzerinde tutulan mahpus sayısı, geçen aya göre yüzde 24,53 azalmış son altı aya göre de yüzde 9,82 artarak 96 bin 726’ya ulaştı.

Cezaevindeki çocuklar

12 ile 18 yaş arası çocuk mahpus sayısı, ocakta geçen aya göre yüzde 5,25 azaldı, son altı aydaysa yüzde 2,41 artarak 4 bin 421’e ulaştı. 12 ile 18 yaş arasındaki mahpusların yüzde 4,57’si kız.

Adalet Bakanlığı’nın 13 Ekim 2025 verisine göre hapishanede annesiyle kalan altı yaşından küçük çocuk sayısı 881.

65 yaş üstü mahpus sayısı, geçen aya göre yüzde 5,64 , son altı ayda yüzde 2,30 azalarak 6 bin 285’e geriledi.

Kadın mahpus sayısı, geçen aya göre yüzde 6,66 azaldı ancak son altı ayda yüzde 0,59 artarak 18 bin 946’ya çıktı.

(AB)