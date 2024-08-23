CİSST: Aşırı sıcak, hasta mahpusların sağlık sorunlarını arttırıyor

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan demans hastası Abdulalim Kaya’nın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dernek, Kaya’nın durumunun artan sıcak havalar nedeniyle kötüleştiğini belirtti ve ailesinden aldığı bilgileri paylaştı:

“Abdulalim Kaya, Ekim 2020’de prostat hastalığı nedeniyle ameliyat oldu. Hastaneden taburcu olduktan sonra 14 Ekim 2020’de hapis cezasının infazı nedeniyle Bursa H Tipi Hapishanesine götürüldü. Burada tek kişilik bir odada 60 gün boyunca tutuldu ve 4 Ocak 2021’de ağır hasta olduğu gerekçesiyle cezası 6 aylığına ertelendi.

Kaya’nın prostat hastalığı dışında demans teşhisi, yüzde 80 işitme kaybı, yüzde 50 görme kaybı, katarakt, böbrek yetmezliği ve kalp, tansiyon, şeker gibi birçok kronik rahatsızlığı bulunuyor.”

Adli Tıp’tan “cezaevinde kalabilir” raporu

CİSST, sağlık durumunun ciddiyetini gösteren birçok rapora rağmen Abdulalim Kaya’nın infaz ertelemesinin uzatılmadığını ekledi:

“Adli Tıp Kurumu ‘R Tipi bir ceza infaz kurumunda kalabilir’ şeklinde rapor düzenledi. Kaya, 31 Mart 2023’te önce Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ardından Adli Tıp Kurumu’nun vermiş olduğu rapor nedeniyle Elazığ R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Bu hapishanede 1,5 ay tek başına tutuldu ve ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığı için durumu ağırlaştı.

Görüşlere tekerlekli sandalyede, hastalığı oldukça ilerlemiş bir durumda çıkması ve ailesini tanıyamaması üzerine yapılan başvurular sonucu şu an tutulduğu Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.”

“İhtiyaçlarını karşılayamıyor, konuşamıyor”

Açıklamada, Temmuz 2023’te prostat ve kalp sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Kaya’nın sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiği belirtildi:

“Kimlik yaşı 81, ailesine göre gerçek yaşı 86 olan ve şu anda yürüyemeyen, kişisel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan ve konuşamayacak durumda olan Abdulalim Kaya, 11 Mart 2024 tarihinde gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Adli Tıp Kurumu Kaya’ya üçüncü kez “cezaevinde kalabilir” raporu verdi. Hayatını tek başına idame ettiremeyecek durumda olan yaşlı ve ağır hasta mahpus Kaya, koğuş arkadaşlarının yardımıyla ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Geçtiğimiz günlerde sıcak hava koşulları nedeniyle bir hafta içinde iki kere baygınlık geçirdi ve koğuş arkadaşları tarafından soğuk suya tutularak müdahale edildi.”

University College London öncülüğünde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) gibi kuruluşlardan uzmanlarca hazırlanan 2020 geri sayım raporuna göre Türkiye sıcak hava dalgasına bağlı 65 yaş üstü ölümlerin en fazla görüldüğü 2. bölge kategorisinde. Yine aynı rapora göre 2000-2018 arasındaki 18 yılda aşırı sıcaklara bağlı yaşamını kaybeden yaşlı nüfusu yüzde 54 arttı. 2018 yılında tüm dünyada 65 yaş üstü 296 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Adalet Bakanlığına çağrı CİSST, Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgalarından dolayı hapishanelerdeki olumsuz koşulların daha da derinleştiğine dikkati çekti: “Hapishanelerde özel bir havalandırma ya da klima sisteminin bulunmaması ve Abdulhalim Kaya gibi yaşlı ve ağır hasta mahpuslar için sıcak hava koşullarını hafifletecek hiçbir ek önlemin alınmaması sağlık sorunlarını arttırıyor.” Dernek, başta Abdulalim Kaya olmak üzere hapishanelerde bulunan ve sağlık sorunları yaşayan 65 yaş üstü mahpusların sıcak havanın etkisinden korunması ve mahpusların sağlıkları açısından kaygı verici durumların yaşanmaması için yetkilileri ve kamuoyunu duyarlı olmaya çağırdı. Ayrıca, kronik hastalıkları ve sıcak havaların hapishanelerde oluşturduğu risk de göz önünde bulundurularak tedavisinin dışarıda gerçekleşmesi için Abdulalim Kaya’nın derhal serbest bırakılmasını istedi ve bu konuda Adalet Bakanlığı yetkililerini ivedilikle gereken adımları atmaya davet etti.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) son raporuna göre, Nisan 2022 itibariyle tespit edilebildiği kadarıyla Türkiye hapishanelerinde 651’i ağır hasta olmak üzere toplam 1517 hasta mahpus bulunuyor.

(AS)