'Çise' Dergisi'nin ilk sayısı çıktı

Pazar Kültür ve Sanat Evi'nin çıkardığı 'Çise' isimli derginin ilk sayısı yayımlandı.

Derginin tanıtım etkinliği 30 Temmuz Salı günü saat 19.00'da Kadıköy'de bulunan Pazarlılar Birliği Derneği'nde yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul'da yaşayan tüm kültür ve sanat evi dostlarını etkinliğe bekliyoruz. Dergimizi çok yakın zamanda kültür ve sanat evimizden temin edebileceksiniz" denildi.

Pazar Kültür Sanat Evi yöneticilerinden ve derginin yazı kurulu üyelerinden Devrim Şahinbaş, Çise Dergisi hakkında şunları yazdı:

"Çise Dergisi, ellerini Pazar’da yere basıp doğrulmaya çalışıyor.­

Yerelden evrensele açılan, kendini sınırlamayan, bölge özelliklerini gözeten, indiği toprağı kaba yağmur gibi koparmadan “Çise” gibi usul usul doyuran mütevazı bir dergi olmayı umuyor.

Kolay gibi ama zor aslında.

“Pazar’ı kalbimiz olarak merkeze koyup onu kıyısından kenarından estetize edebilir miyiz, güzelleştirip dönüştürebilir miyiz, başka bir Pa­zar mümkün mü değil mi” gibi soruları pozitif tarafta durup yanıtlamaya çalışan, Pazarlılarla sohbet eden amatör ruhlu bir dergi.

Çünkü bağımsız kültürel-sanatsal bir rüzgar yaratmadan sadece dışarıda esene bel bağlayıp şişen bir yelken, aydınlanan bir toplum görülmemiştir.

Pazar’da eski bir kültürel hafıza vardı aslında. Fakat eski demek miras demekti ve hep geçmişin sunduğu mirasla bugün idare edilse de yarını belirlemek mümkün değildi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini ifade edebilecekleri, kültürel ve sanatsal faaliyet alanları ve mekânları yoktu. Birkaç yıl önce, bu eksikliği gören bir yerden bakılarak Pazar Kültür ve Sanat Evi ku­ruldu.

Burada atölye çalışmaları, gitar, bağlama, ke­mençe, tulum, satranç, drama gibi çalışma­lar yapıldı, dört yıl boyunca şenlikler yapıldı… Her köy kendi kitabını yazıyor projesi çerçevesinde, köylü yazarların kaleme aldığı kitaplar yayınlandı. Bu seriye, “Kalbimizin Kıyısından” adı verildi. Sonra “Kalbimizden Sesler” denilen diğer kitap serisi geldi. Bu seride, bölgemiz insanları tarafından kaleme alınan ve yerel sosyal yaşam içerisinden temalar taşıyan bireysel eserlere yer verildi. Pazar ilçemize doğrudan dokunan ve onun özel sorunlarının incelendiği bir diğer kitap serisi, “Kalbimize Dokunuşlar” adını taşıyor. 12-18 Ağustos’ta yapılacak olan 5. Pazar Kültür Sanat ve Çocuk Şenliğinde okurla buluşacak olan Çise Dergisi, yeni bir alana işaret ediyor ve alt başlığında “Kalbimizden Damlalar” ibaresi yer alıyor. Bütün serilerde “Kal­bimiz” vardır, kalbimiz Pazar’dır.

Pazar’ın evlatları olarak bu dokunuşu yapmaya, bu yönde birbasınç yaratmaya mecburduk.

Çünkü gençlere ve kadınlara gidecek yer sunmayan, akşam saat beşten sonra sosyal hayatı biten, tarikatların ve cemaatlerin kuşatmasında yaşayan, gençler arasında madde bağımlılığı artan, tiyatro ve konser gibi sanatsal etkin­liklere salon sunamayan bir Pazar yerine; özgürlükçü, eşitlikçi, dayanışmacı bir kültürden beslenen demokratik değerlerin hâkim olduğu bir Pazar hedeflemek gerekiyordu. Buna ihtiyacımız vardı, hayat bunu dayatıyordu.

Çünkü her şey çekilmez olduğunda, ayakta kalabilenler en güçlüler değil, birbirini yiyenler değil, birbiriyle dayanışanlardır. Hayat bunu söyler.

Kalbimizin kıyısında güzel bir çabanın içindeyiz. Kültürün ve sanatın yardımıyla ilçemizde kalıcı bir iyileşme sağlama derdindeyiz. Bu yolculuğun sonunda elbette ki bir ödül var ve biz o ödülü almaya talibiz:

Biz yaşlanıp çoğumuz hayattan çekildikten sonra, arkamızdan, “Bizden önceki ağabeylerimiz, ablalarımız ne iyi etmişler de bu kültür sanat yolculuğunu başlatmışlar” diyecekler…

Alacağımız ödül budur!