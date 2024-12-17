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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 17 Aralık 2024 12:14
 ~ Son Güncelleme: 17 Aralık 2024 13:33
3 dk Okuma

Çıralı’da yıkım kararı: Binlerce ağaç yok olacak

Antalya’nın ekoturizm merkezi Çıralı, 23 Aralık’ta yapılması planlanan yıkımlarla karşı karşıya. Çıralılar, evlerini ve doğayı korumak için çağrıda bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Çıralı’da yıkım kararı: Binlerce ağaç yok olacak

Türkiye'nin önemli ekoturizm bölgelerinden biri olan Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da planlanan yıkımlar nedeniyle yüzlerce insanı evsiz kalma, binlerce ağaç ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

2012 yılında da benzer bir tehditle karşı karşıya olan bölgede, yıllardır süregelen imar planı sorunları nedeniyle yeni bir yıkım kararı alındı.

Yerel Kemer Gözcü Gazetesi’nin aktardığına göre Ulupınar Mahallesi Muhtarı Salih Sarıca, Orman İşletme Müdürlüğü'nün 23 Aralık’ta bölgede yıkım gerçekleştireceğini bildirdiğini belirterek "Biz bu yıkımı kabul etmiyoruz. Çünkü yıllardır burayı biz koruduk. Ama şimdi bir kararla bizim yerlerimizi ormana çıkardılar. Bu zamana kadar Çıralı'da hep birlik olup bu işi zamanında nasıl başardıysak şimdi yine başaracağız," dedi.

Çıralılardan açıklama

Önümüzdeki hafta gerçekleşmesi planlanan yıkımlarla ilgili açıklama yapan Çıralılar, şöyle dedi:

“20 yıldır huzursuz bir şekilde orman statüsünün getirdiği zorlukları yaşayan bölge halkı, 2B tapusunu alma ümidiyle beklerken, yıkım kararı şokuyla sarsıldı! Şu anda yıkım yapılmak istenen alanın orman vasfıyla hiçbir ilgisi yok, yani ormanlık bir alan değil bir yerleşim alanıdır.

“Bahsi geçen bölgede yıllardır köyün ticari tesisleri, yerleşim alanları ve turistik tesisleri bulunmaktadır. 23 Aralık 2024 tarihinde planlanan yıkım olması halinde yüzlerce insan evsiz kalıp sokağa atılacak, bahçelerindeki binlerce ağaç kesilecek ve tüm yıkım masrafları da burada oturan mağdur insanlara ödetilecektir.

“Toprak, üzerinde yaşayanlarla değerlidir ve burada söz konusu olan büyük sermaye ve arazi sahibi olanlar değil, kendi emeği ve sınırlı bütçeleriyle evlerini/bahçelerini yapmış halktır. İnsanlık namına, bölgeye bu kadar emeği geçmiş yerel halkı evlerinden etmeyeceğinizi ve binlerce ağacı keserek doğayı tahrip etmeyeceğinizi umuyor ve yıkım kararının iptalini istiyoruz.

“Yeni bir kararname ile 397 nolu parselin Orman statüsünden, tekrar 2B statüsüne dönüştürülerek, halihazırda içinde yaşayan Hak Sahipleri'ne 2B tapularının verilmesini rica ediyoruz. Çıralı halkı olarak acilen destek bekliyoruz.”

2B statüsü

Yunan mitolojisine de konu olan Yanartaş’a ve deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapan bölge, yıllardır halkın çabaları sayesinde doğal haliyle kalabildi.

Çıralı'nın yaklaşık 600 dönümlük bir bölümü, 1990 yılında 2B statüsüne alındı ve 15 yıl boyunca bu statüde kaldı. 2B arazileri, orman vasfını kaybetmiş alanlar olarak tanımlanıyor ve genellikle üzerinde yerleşim veya tarım yapılan bölgeleri kapsıyor.

Çıralı'da yaşayan halk, 2B statüsü sayesinde burada yasal olarak hak sahibi olmayı ve tapularını almayı bekliyordu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
çıralı ekolojik tahribat çevre mücadeleleri 2B arazileri ormanlar Antalya
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/haber/cirali-da-caretta-caretta-yavrulari-denizle-bulustu-189004
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