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Yayın Tarihi: 4 Mart 2024 12:31
 ~ Son Güncelleme: 4 Mart 2024 12:58
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Çıplak aramayı reddeden tutukluya darp

Kavak Cezaevine girişte darp edildiği gerekçesiyle suç duyurusu yapan Çağlar, bir görevlinin kendisine ‘Burada biz Anayasa’yı da yasayı da tanımıyoruz, sen soyunuyor musun, soyunmuyor musun, onu söyle’ dediğini savcılığa iletti.

Ayça Söylemez
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Ayça Söylemez

Ayça Söylemez
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Görseli Büyüt
Çıplak aramayı reddeden tutukluya darp
Ali Sinan Çağlar ve eşi Avukat Berrak Çağlar

Halkın Hukuk Bürosu’na düzenlenen baskında gözaltına alınıp tutuklanan Ali Sinan Çağlar, sevk edildiği Samsun’daki Kavak S Tipi Cezaevinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusu yaptı.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nden Avukat Berrak Çağlar ve eşi Ali Sinan Çağlar, bürodaki avukatlar Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Seda Şaraldı ve Didem Baydar Ünsal ile birlikte gözaltına alınmış, Berrak Çağlar serbest bırakılırken Ali Sinan Çağlar ve diğer üç avukat tutuklanmıştı.

“Sağ bacağı sakat, sağ bacağına vurmayın”

Ali Sinan Çağlar, Kavak Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazdığı suç duyurusu dilekçesinde, 24 Şubat 2024’te sevk edildiği cezaevine girişte çıplak aranmayı kabul etmediğini yazdı:

“Meclis’te yapılan düzenlemenin ardından soyarak aramanın rutin bir uygulama olmaktan çıkarıldığını, zaten başka bir hapishaneden aramadan geçerek askere teslim edildiğimi, askerden teslim alınırken de üzerimin arandığını, X-ray’den de geçeceğimi ve çıplak arama için makul ve geçerli bir sebep olmadığını açıkladım.

“Soyunarak aranmayı insan onuruna yakışır bir durum olmadığı için kabul etmeyeceğimi söyledim. Görevlilerden bir kişi ‘Burada biz Anayasa’yı da yasayı da tanımıyoruz, sen soyunuyor musun, soyunmuyor musun, onu söyle’ dedi. Başka bir görevli de ‘Bak biraz sonra seni nasıl soyuyoruz’ dedi.

“Akabinde odada bulunan 5-6 kişi tarafından tekme ve tokatlarla yere yatırıldım. O esnada şahıslardan birisi ‘Sağ bacağı sakat, sağ bacağına vurmayın’ diye diğerlerini uyardı. Durmaksızın tekme ve tokatlarla birkaç dakika dövüldüm, üzerimi çıkardılar. Ama üzerimden çıkarılan hiçbir eşya ayrıca X-ray’den geçirilmedi. Bu durum, Mahkum Kabul Bölümündeki kamera kayıtları incelendiğinde görülecektir.”

Kamera kayıtlarının incelenmesi talebi

Çağlar, arama odasının girişini gösteren kamera kayıtlarının savcılıkça soruşturma dosyasına dahil edilmesini talep etti.

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Dilekçede ayrıca 26 Şubat’ta da odalarındaki kameranın üzerini peçete ile kapatmalarının ardından yine işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını yazdı:

“10-15 infaz koruma memuru içeri daldı, yüzüstü yere yatırıldım, sağ kolum son raddesine kadar zorlanarak geriye büküldü, boynuma basıldı.”

Suç duyurusu işleme alınmadı

Avukat Berrak Çağlar bianet’e yaptığı açıklamada cezaevi infaz biriminin dilekçeyi savcılığa iletmediğini söyledi.

Bugün idareyle de görüşen Berrak Çağlar, “Ali Sinan Çağlar’ın soruşturma dosyasına hitaben yazdığı dilekçeler ve Adalet Bakanlığına yazdığı sevk talepli dilekçe savcılığa iletilirken, suç duyurusu dilekçesinin işleme alınmadığını gördüm. Ben de bu sabah Kavak Adliyesine geldim ve hem darp konulu suç duyurusu yapıyorum hem de dilekçeyi iletmeyen cezaevi idaresi hakkında, olayı gizlemey çalıştığı gerekçesiyle şikayetçi olacağım” dedi.

(AS)

işkence ve kötü muamele
Ayça Söylemez
Ayça Söylemez
[email protected] tüm yazıları
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet...

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet gazetelerinin yazıişleri ve dış haberler bölümünde çalıştı. Güncel Hukuk dergisinde yazıları yayınlandı. BirGün’de Anonim adlı köşeyi yazıyor. 2011’den bu yana bianet’te İnsan Hakları Editörü.

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/haber/yeni-tip-cezaevleri-insan-sagligina-aykiri-287150
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