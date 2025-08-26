ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2025 14:51
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2025 14:59
2 dk Okuma

Çıplak arama dayatıldı: "Nana serbest bırakılsın"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Saki, “Tüm göçmen, mülteci arkadaşlarımızın dünyanın neresinde olursa olsun eşit haklarla özgürce yaşamlarını sürdürülebilmesi için bu mücadelenin enternasyonel boyutunu da vurguluyor Nana’ya özgürlük talep ediyoruz" dedi.

Beyzak Kesmez

Beyzak Kesmez

Beyzak Kesmez

Fotoğrafta bir basın toplantısı görülüyor. Masanın arkasında altı kişi yan yana oturmuş durumda; önlerinde mikrofonlar var. Masanın önüne büyük bir pankart asılmış. Pankartta şu ifadeler yazıyor: “Baskıya, şiddete, hak ihlallerine karşı NANA’NIN YANINDAYIZ! NANA SERBEST BIRAKILSIN!” Arka duvarda ise çok sayıda fotoğraf ve poster yer alıyor. Bu görseller genellikle eylemlerden, kayıp yakınlarından ve hak mücadelesi verenlerden kareler içeriyor.
Fotoğraflar: Evrim Kepenek / bianet

Nana’ya Özgürlük İnisiyatifi 21 Ağustos'ta gözaltına alınan ve İÜ yemekhane eylemlerine katılması sebebiyle suçlanan, İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi Azerbaycan vatandaşı Nanaxanim Babazade için bugün (26 Ağustos) İHD’de basın açıklaması yaptı.

GGM’lerdeki işkence ve kötü muamele

Basın toplantısında Nana’ya Özgürlük İnisiyatifi adına Maral Çölekoğlu, Babazade’nin Geri Gönderme Merkezleri’nde yaşadığı hak ihlallerini açıkladı:

“GGM'de çoğu mültecilere ve göçmenlere olduğu gibi Nana'ya da yönelik insanlık dışı uygulamalar yaşanmıştır: Etik vegan olan Nana'nın beslenme hakkı engellenmiş, arkadaşlarının getirdiği gıda, kıyafet ve paraya el konulmuş ve ancak kamuoyundaki tepkiler sonrası kendisine 3 gün sonra verilmiştir, çıplak arama dayatılmış, avukatıyla görüşme hakkı gasp edilmiştir. Avukatı ve yakınlarına yanlış bilgiler verilmiş, zorla "gönüllü geri dönüş" formu imzalatılmaya çalışılmıştır.”

Tekil bir vaka değil

Çölekoğlu sonrasında gençlik adına sözü alan İÜ Meclis üyesi Metehan Kamaoğlu bunun tekil bir olay olmadığını vurguladı. 25 Kasım Kadına Karşı Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde eyleme katıldığı için gözaltına alınıp GGM’ye götürülen, hala da Ali Malikov ve Parvin Alakbarova’nın da maruz kaldığı işkence ve kötü muameleye değindi.

“Göçmen kimliklerinin getirdiği risklerden faydalanarak arkadaşlarımız üzerinden ajanlaştırma faaliyetlerine devam ediyor, arkadaşlarımızın can güvenliklerini hiçe sayıyorlar.”

Kamaoğlu’nun ardından Avukat Ahmet Baran Çelik sözü aldı. GGM memurlarının sabahın erken saatlerinde başlayan ve tüm gün devam eden ısrarlı görüşme ve geri dönmeye ikna çabalarını işkence ve psikolojik şiddet olarak değerlendiren Çelik, hukuki süreçlerinin yürütülme hakkına erişim talep ederek konuşmasını bitirdi.

"Bu mücadele enternasyonel"

Son olarak sözü DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki aldı.

“Nana’nın yaşadıkları sadece Nana’nın yaşadıkları değildir. Göçmen, mülteci statüsünde olan tüm kesimlerin; kadınların, LGBTİ+ların, insan hakları savunucuların, işçilerin, her kesimin yaşadığı iktidarın sistematik hale gelmiş bir politikasıdır. Bunu teşhir etmek zorundayız.” diyen Saki sözlerini mücadelenin enternasyonel olduğunu vurgulayarak bitirdi.

“Tüm göçmen, mülteci arkadaşlarımızın dünyanın neresinde olursa olsun eşit haklarla özgürce yaşamlarını sürdürürebilmesi için bu mücadelenin enternasyonel boyutunu da vurguluyor Nana’ya özgürlük talep ediyoruz.”

Talepler

Nana hakkında yürütülen sınır dışı işlemleri derhal durdurulmalıdır.

Kendisi serbest bırakılmalı ve güvenliği sağlanmalıdır.

Avukatıyla kesintisiz görüşme hakkı, vegan beslenme ve hijyen hakkı ve sağlık hizmetlerine erişimi garanti altına alınmalıdır.

Uluslararası koruma başvurusu yapabilmesi için gerekli süreçler işletilmelidir.

Göç İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurumları, ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına uymalı ve sorumluluklarını yerine getirmelidir.

(BK/EMK)

Beyzak Kesmez
