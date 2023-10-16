İlk edisyonu İsviçre’de düzenlenen “What is Gender?” (Cinsiyet Nedir?) sergisinin, ikinci edisyonu Türkiyeli sanatçıların katılımıyla, Zülfaris Karaköy’de 24 Ekim – 7 Kasım 2023 tarihleri arasında Gilles Grassioulet & Şanel Şan Sevinç eş küratörlüğünde, Nilgün Sabar’ın koordinasyonunda düzenleniyor.

Doğadaki zenginliği ve çeşitliliği keşfeden Gilles Grassioulet'nin küratörlüğünü yaptığı “What is Gender/ Cinsiyet Nedir?” sergisi, aralarında Türk sanatçı Nilgün Sabar’ın da yer aldığı, yerel ve uluslararası sanatçıların katılımıyla Nisan 2022'de Cenevre'deki Centre des Arts - Ecole Internationale de Genève’da düzenlendi.

Cenevre’den İstanbul’a

İlk serginin küratörü Gilles Grassioulet, Toplumsal cinsiyet nedir sorusunu sanatsal bir şekilde sorma fikrinin, İsviçre'nin Bern kentindeki Doğa Tarihi Müzesi'nde, hayvanların yanı sıra insanlardaki cinsel ve toplumsal cinsiyet çeşitliliğini inceleyen "Queer - Çeşitlilik Doğamızda Var" sergisini ziyaret etmekle ortaya çıktığını aktarıyor.

Sergi hem izleyicilerin hem de İsviçre basının ilgisini çekerken, Cinsiyet nedir? sorusuna cevap vermeye çalışan kurumun sanat öğrencileri ile düzenlenen workshoplarla yaratıcı çalışmaların ortaya çıkmasını sağladı.

İlk edisyonun başarısını göz önüne aldığımızda, sergiyi başka bir yere, Batı ile Doğu arasında bir kavşak noktası olan İstanbul'a taşıma fikri ortaya çıkmış.

İstanbul’dan Dünyaya

Nilgün Sabar, İstanbul edisyonu için Sergi Koordinatörü olarak projeyi üstlendi ve çevresini profesyonellik, tutku ve hevesle harekete geçirdi. İstanbul'da yaşayan küratör ve sanat profesyoneli Şanel Şan Sevinç ve Cenevre'de yaşayan küratör ve sanat profesörü Gilles Grassioulet, bu ikinci edisyonun eş küratörleri olarak Türk sanatçılardan bir seçki yaptılar.

Farklı disiplinlerde ve bakış açılarında üretim yapan altı İsviçreli sanatçı ve sekiz Türk sanatçı sergide yer alıyor.

Sanatçılar; sanatsal ifade, çoklu kavramlar, aranan estetizm, deneyimlenen şekiller ve renkler, kullanılan malzemeler, bulunan soyutlama, vizyoner gerçekçilik yoluyla, sanatın bizi kendi varlığımıza ve doğamıza geri getirdiği duyusal alanlara götürür.

Serginin İstanbul versiyonunda, Medeniyetlerin doğum yeri, kültürel çeşitliliği yüzyıllardır coğrafyasında barındıran Türkiye’nin çeşitliliğine paralel olarak; sanat hareketinin itici gücü olan çeşitliliği alkışlayan sanatçı seçkisi, sanat hareketinin itici gücü olan gerçek bir çeşitliliğe sahip.

Dijital sergi ve gelecek rotalar

Sergi aynı zamanda online olarak @artcrowdistanbulgallery dijital sanat galerisinde dünya çapında ziyaretçilere açık olarak sergilenecek. Sanat hareketinin ruhuna uygun olarak dolaşıma girecek sergi 7/24 online olarak izlenebilecek.

Nilgün Sabar, “Bir edisyondan diğerine yaşanan bu evrim, bizi daha da fazla hayal kurmaya ve bu tür bir serginin yakında Lille, Şikago, Londra, Dakar ve Havana gibi dünyanın çeşitli şehirlerinde düzenlenmesi için çalışmalara başlattı bile” diyor.

Proje, desteklerini esirgemeyen sanatseverler, gönüllü çalışmalarla destek veren geniş bir ekip sayesinde her geçen gün büyüyor.

WISG – WHAT IS GENDER

KISA KISA

24.10 – 07.11.23

Zülfaris Karaköy - İstanbul

Açılış gecesi, 24.10

Saat 16:00-18:00: Basın

Saat 18:00-20:00: Halka açık açılış

Küratörlüğünü Şanel Şan Sevinç ve Gilles Grassioulet üstleniyor

Sanatçılar: Burcu Aksoy, Amina Belkasmi, Christine Berchadsky, Banu Birecikligil, Cecilia Campeas, Gilles Dusabe, Alix Martin, Ali İbrahim Öcal, Chiara de Rocchi, Nilgün Sabar, Yonca Saraçoğlu, Adrien Savigny, Gülay Semercioğlu, Emre Yıldır

Performans ve etkinlik sanatçıları: Açılış gecesi performansı çello sanatçısı Taylan Aygar gibi farklı disiplinlerden sanatçı ve tasarımcılar sergi süresince çeşitli performans ve workshoplar düzenleyecekler. Serginin belgeseli yönetmen Ferize Çetin’e ait.

(EMK)