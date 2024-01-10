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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024 09:26
 ~ Son Güncelleme: 10 Ocak 2024 10:58
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Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin csdestek.org sitesi Farsça dilinde yayında

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin cinsel şiddete maruz bırakılan yetişkinlerin faydalanması için hazırladığı csdestek.org sitesi Farsça dilinde yayında.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin csdestek.org sitesi Farsça dilinde yayında

Cinsel şiddetten hayatta kalanların haklarından daha fazla faydalanmaları, destek hizmetlerine ve birimlerine daha fazla erişmeleri amacıyla cinsel şiddet sonrası ulaşılabilir destek hizmetlerini görünürleştiren ve şiddet sonrası faydalanılabilir bilgileri güçlendirici bir dille aktaran csdestek.org sitesi Farsça dilinde yayında.

Sitede cinsel şiddet sonrası destek sistemi, öz yardım hakkında bilgiler ve İstanbul Birimler Haritası bulunuyor. Sitenin Kürtçe, Arapça ve İngilizcesi daha önce yayımlanmıştı.

csdestek.org web sitesinde Türkiye vatandaşı olmayan ancak Türkiye'de yaşayan mülteci, göçmen ve sığınmacıların da cinsel şiddet sonrası haklarına erişebilmeleri amacıyla güncel bilgiler yer alıyor.

csdestek.org nedir?

csdestek.org cinsel şiddetten hayatta kalanların ihtiyaçları düşünülerek hazırlandı. Cinsel şiddet ya da cinsel istismardan hayatta kalanları bilgilendirmeyi amaçlıyor.

csdestek.org farklı cinsel şiddet türleri sonrasında destek arama, şiddeti bildirme süreci, şiddet sonrası bizi zorlayan süreçlerle baş edebilme gibi konuların yanı sıra İstanbul'da cinsel şiddetten hayatta kalanlara hizmet sağlayan kurumların iletişim bilgileri ve hizmet alanlarını içeren İstanbul Birimler Haritası’nı içeriyor.

(AY)

cinsel şiddetle mücadele derneği
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