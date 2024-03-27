Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden seçimler öncesinde belediyelere öneriler

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesinde belediyelere yönelik talepleri sıraladı.

Dernek açıklamasında şöyle denildi:

“Cinsel şiddet, yerel yönetimlerin de müdahale etmesi gereken bir hak ihlalidir. Kadın, çocuk, hayvanlar, LGBTİ+ ve mülteciler üzerinde derin zarar verici etkileri olan cinsel şiddete herkes maruz bırakılabilir ve herkes şiddetin faili olabilir."

"Cinsel şiddetle ilgili herkese yönelik kapsayıcı ve koruyucu-önleyici çalışmalar yürütmek ve şiddet sonrası destek hizmeti vermek belediyelerin görevleridir. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak, yerel yönetimlerin cinsel şiddet ve cinsel istismarın azalması ve önlenmesi doğrultusunda yürüttükleri tüm hak temelli çalışmaları destekliyor; yaklaşan yerel seçim sürecinde uygulanmasını önemli gördüğümüz yaklaşım ve hizmetler ile iş birliği önerilerimizi tekrar hatırlatıyoruz.”

Bazı öneriler şöyle

*Cinsel Şiddet Sonrası Destek ve Danışmanlık Merkezleri: Belediyeler, cinsel şiddete maruz bırakılanlar için 24/7 hizmet veren çok dilli, kapsayıcı, herkesin erişebileceği şiddet sonrası destek ve danışmanlık merkezleri açmalıdır. Bu merkezlerde; hayatta kalanlara acil tıbbi yardım, psikososyal destek, hukuki danışmanlık ve barınma imkanları gibi çok yönlü hizmetler sunulmalıdır.

*Çocukların Bedensel Söz Hakları: Belediyeler; çocuk algısı, çocuk katılımı, çocukların bedensel söz hakları, cinsel istismara koruyucu-önleyici yaklaşım ve istismarla mücadelede yetişkinlere düşen sorumluluklar konusunda yerellerinde çalışmalar yapmalı ve cinsel istismarla mücadeleyi büyütmelidir.

*Hukuki ve Psikososyal Destek: Belediyeler, cinsel şiddete maruz bırakılanlar için sürdürülebilir ve yapılandırılmış hukuki danışmanlık ve psikososyal destek hizmetleri sunmalı; başvurular ve verilen destek hizmetlerine yönelik ayrıştırılmış veri tutmalı, izleme ve iyileştirme çalışmaları yürütmelidir.

*Farkındalık Kampanyaları: Belediyelerle ortaklaşa farkındalık kampanyaları düzenleyebiliriz. Görünürlük materyallerini ve billboardları kullanarak, seminerler, etkinlikler ve kampanyalar düzenleyerek bu hedefe ulaşabiliriz. Dijital kanallar üzerinden işbirliklerinin görünürlüğünü artırmak için reklam verebilir, mail yoluyla ağlarla paylaşarak yaygınlaştırma çalışmaları yapabiliriz.

*Politika Geliştirme: Belediyelerin cinsel şiddetle mücadele politikalarının oluşturulmasında ve güçlendirilmesinde rol alabiliriz. Bu kapsamda, taciz ve şiddeti önleme politika belgesi, yönergesi, çocuk koruma politika belgesi ve yerel eşitlik eylem planlarını hazırlama, politika geliştirme, yürütme ve değerlendirme süreçlerinde danışmanlık ve destek sağlayabiliriz

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(EMK)