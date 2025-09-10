Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden Manifest açıklaması: Alışmayacağız

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), müzik grubu Manifest hakkında “müstehcenlik” ve “hayasızca hareketler” gerekçesiyle başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Dernek, bu adımı yalnızca bir müzik grubuna değil, toplumsal muhalefete, ifade özgürlüğüne ve kültürel üretim hakkına yönelik “bütünlüklü bir saldırı” olarak değerlendirdi.

“Kadınların bedenleri hedef alınıyor”

CŞMD açıklamasında, Türkiye’de uzun süredir kadınların bedenlerine yönelik saldırıların sürdüğünü vurguladı. Diyanet hutbeleriyle başlayan söylemlerin topluma yayıldığını belirten dernek, kadınların kıyafetleri nedeniyle sağlık ve hizmet alma haklarının engellendiğini, trans kadınlara ise keyfi para cezaları kesildiğini hatırlattı.

Açıklamada, devletin “haya”, “ahlak” ve “edep” gibi muğlak kavramlar üzerinden şekillendirdiği söylemin, kadınların ve LGBTİ+’ların bedensel özerklik hakkını kriminalize ederek cinselleştirilmiş şiddetin kurumsal bir formuna dönüştüğü ifade edildi.

“Sanat ve kültürel üretim hedefte”

Manifest grubuna açılan soruşturmanın, bağımsız sanat ve kültür üretimini sistemli şekilde hedef haline getirdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kadınların ve LGBTİ+’ların bedenleri ve kararları üzerinden şekillenen bu ahlakçı ve denetleyici müdahaleler, yalnızca kültürel üretimi değil, yaşam hakkını da tehdit etmektedir.”

“Siyasi ve kutuplaştırıcı karar”

Dernek, söz konusu soruşturmayı “devlet eliyle kadın ve LGBTİ+ özgürlüklerini hedef alan, kutuplaştırıcı ve siyasi gerekçelerle alınmış bir karar” olarak tanımladı.

“Bu kararlara alışmayacağız”

CŞMD, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Sanatı, gençleri, muhalefeti susturmaya yönelik her girişimin karşısında dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Bedensel özerkliğimize sahip çıkıyor, cinselleştirilmiş devlet şiddetine karşı birlikte ses çıkarıyoruz. Bu siyasi kararlara alışmayacağız.”

Açıklama, #YapıyoruzKızlarımlaManifest etiketiyle kamuoyuna duyuruldu.

