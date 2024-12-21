Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği 10. yılını kutladı: Mücadelemiz 10 yaşında

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), 10. yılını 18 Aralık Perşembe günü düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı.

Gecede, şiddetle mücadelede sorumluluk üstlenen, şiddetsiz bir dünya için mücadele eden sivil toplum, akademi ve sanat çevresinden davetliler, dernek ve paydaşları arasındaki dayanışma ruhunu yeniden canlandırdılar.

Etkinlik programı, derneğin hikâyesini kuruluşundan bugüne anlatan Yeter ki Güvensiz Olmasın Aşk! I Cinsel Şiddetle Mücadelede 10 Yıl kısa film gösterimi ile başladı.

Daha sonra derneğin Yönetim Kurulu üyeleri Semih Özkarakaş ve Hazal Sipahi gecenin sunuculuğunu yaptı, cinsel şiddetle mücadele ederken yan yana durmanın verdiği cesaret ve umudun önemini vurguladılar.

Gece Burcu Uçuran ve Eda Dilara Toca, Willi Ray ve Şevval Kılıç’ın müzikleri ve Akış Ka, Florence K. Delight ve Saint Yule drag queen şovlarıyla devam etti.

Derneğin hikâyesi

2014 yılında kurulan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), 10 yıllık varlığı ve hak temelli yaklaşımıyla Türkiye'de cinsel ve cinselleştirilmiş şiddetin tartışılma biçimini ve algısını dönüştürdü. Dernek, medya atölyeleri ve görsel arşivle zararlı toplumsal normlara meydan okumak isteyen gazeteci ve medya üreticilerini desteklerken, kavram tartışmaları ve çalışmalarıyla şiddeti anlamlandırma biçimlerine yeni bir perspektif kazandırdı.

Binlerce öğretmen, avukat, psikolog ve sosyal hizmet uzmanına yönelik atölye çalışmalarıyla, "Çocukların Bedensel Söz Hakları" ve gençler için "Güvenli İlişkiler" gibi kilit konularda kapsamlı içerikler ve araçlar sundu.

"Güvenli İlişkiler" odaklı Ne Var Ne Yok?! Gençlik Programı aracılığıyla gençleri ve uzmanları toplumsal cinsiyet temelli şiddet, dijital şiddet ve onay kavramı gibi konularda bilgilendirerek, şiddeti önlemeye ve doğru müdahale yöntemleriyle koruyucu modeller geliştirmeye odaklandı. Cinsel Şiddet ve istismardan hayatta kalan yetişkin ve çocuklara yaklaşım gibi çok kilit konularda çalışmalar yaptı.

Derneğin 2019 yılından beri aktif olarak yürüttüğü, cinsel şiddete maruz bırakılan yetişkinlerin ve yakınlarının başvurabildiği bir destek ve yönlendirme hattı bulunuyor.

Dernek’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele edenlerle, bu eşitliğe savaş açanlar arasındaki ayrışma her geçen gün büyüyor. Hak temelli sivil toplum aktörlerine yönelik baskı ve yasaklar artık gizliden değil, açıktan karalama ve dezenformasyonla uygulanabiliyor. Ayrımcılığı ve eşitsizliği savunanlar, koltuklarını korumak için bunu övünç kaynağına dönüştürürken; sansür, yıldırıcı uygulamalar, hapis cezaları ve finansal kaynakların kısıtlanması şiddetle mücadelenin zorluklarını daha da artırıyor. Tüm baskılara ve zorluklara rağmen CŞMD, dayanışmanın dönüştürücü gücüne olan inancını hiç kaybetmedi. 10 yıllık mücadelesi boyunca gördü ki; dayanışma yaşatır, dayanışma dünyayı değiştirir!”

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden politika önerileri

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği: Cinsel şiddet herkesin meselesi

(EMK)