KADIN
YT: Yayın Tarihi: 24.02.2026 13:58 24 Şubat 2026 13:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.02.2026 14:03 24 Şubat 2026 14:03
Okuma Okuma:  3 dakika

Cinsel ilişkiyi reddetmek 'haksız tahrik' sayılmıştı, Yargıtay'dan Bakanlığın itirazına ret

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin delilleri tartıştığını, kararını yeterli gerekçeye dayandırdığını ve takdiri indirim yetkisini hukuka uygun kullandığını belirtti. Başsavcılık, eksik inceleme bulunmadığını ifade ederek itirazı reddetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Cinsel ilişkiyi reddetmek 'haksız tahrik' sayılmıştı, Yargıtay'dan Bakanlığın itirazına ret

yaşındaki Ceyda Yüksel’i öldüren 46 yaşındaki Serkan Dindar’a mahkeme “haksız tahrik” indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay cezayı onadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara itiraz etti ancak itiraz sonuçsuz kaldı. İncelemeyi yapan kurul, Dindar’ın Yüksel’den cinsel yakınlık beklemesini "mümkün" olarak niteledi.

Cİnayet  20 Ağustos 2020 saat 01.00 sıralarında Barbaros Mahallesi 5218’inci Sokak’ta işlendi. Polis ekipleri, Serkan Dindar’ın zemin kattaki evinden tartışma ve cam kırılma sesleri geldiği ihbarı üzerine adrese gitti. Ekipler, evde Ceyda Yüksel’in cansız bedeniyle karşılaştı. Yüksel’in sağ kolunda kopma derecesinde kesik ve vücudunda cam kesikleri bulundu. Cenazeyi otopsinin ardından İstanbul’da toprağa verdiler.

Polis, alkollü olduğunu belirlediği Dindar’ı gözaltına aldı. Dindar, olayı hatırlamadığını söyledi. Yetkililer, Dindar’ın daha önce “Yaralama” ve “Trafiği tehlikeye sokma” suçlarından sabıkası bulunduğunu tespit etti. Soruşturma sırasında Ceyda Yüksel ile Serkan Dindar’ın sosyal medyada aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ederek tanıştıkları ve sık sık köpekler hakkında sohbet ettikleri ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından Dindar hakkında “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açtı. İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi Dindar’a müebbet hapis cezası verdi, ardından “haksız tahrik” indirimi uygulayarak cezayı 18 yıla düşürdü. Mahkeme, “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan ise ceza vermedi.

Haksız tahrik indirimi uygulandı

Mahkeme gerekçeli kararında, Yüksel’in Dindar’ın cinsel ilişki teklifini reddettiğini, tarafların önce sokakta ardından evde tartıştığını belirtti. Kararda, Dindar’ın Yüksel’i camlı kapıya doğru iterek baş ve göğüs bölgesini cam kırıklarının bulunduğu alana soktuğu ve eylemini öldürme kastıyla gerçekleştirdiği ifade edildi. Heyet, Dindar’ın öfke ve elem altında hareket ettiğini değerlendirerek “haksız tahrik” indirimi uyguladı.

Mahkeme, Dindar’ın uyuşturucu kullandığını kabul etmesi ve uyuşturucu ticareti yaptığı anlaşılan S.S. hakkında bilgi vermesi nedeniyle bu suçtan ceza vermedi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi kararı oy birliğiyle onadı. Ardından Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi “haksız tahrik” indiriminde isabetsizlik görmeyerek hükmü kesinleştirdi.

Dosya yeniden açıldı

Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara karşı yeniden girişimde bulundu. Bakanlık, cinsel ilişki teklifinin reddedilmesini “haksız tahrik” sayan değerlendirmeye karşı çıktı ve dosyanın Ceza Genel Kurulu’na gönderilmesini talep etti.

Dosyayı yeniden inceleyen merci, Dindar’ın evinde birlikte alkol aldıkları ve vakit geçirdikleri gerekçesiyle Yüksel’den cinsel yakınlık beklemesini mümkün gördü. İnceleme makamı, tartışma sırasında Dindar’ın öfke ve hiddetle hareket ettiğini değerlendirdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin delilleri tartıştığını, kararını yeterli gerekçeye dayandırdığını ve takdiri indirim yetkisini hukuka uygun kullandığını belirtti. Başsavcılık, eksik inceleme bulunmadığını ifade ederek itirazı reddetti.

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi.

Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti eril yargı cinsiyetçi yargı cinsiyetçi yargı kararları
