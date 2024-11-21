Çinli trans kadın, elektroşok tedavisi sonrası rekor tazminat kazandı

Çin'de trans bir kadın, rızası olmadan kendisine elektroşok “onarım terapisi” uygulayan bir hastaneye karşı açtığı davayı kazanarak rekor bir tazminat aldı.

Hebei eyaletindeki Qinhuangdao şehrinde yer alan Changli İlçe Halk Mahkemesi, 28 yaşındaki performans sanatçısı Ling’er’e 60 bin yuan (yaklaşık 6.552 Euro) tazminat ödenmesine karar verdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, LGBTİ+ aktivistleri, 31 Ekim’de onaylanan bu kararı, Çin’de trans hakları adına önemli bir zafer olarak değerlendirdi.

Ling’er, Çin'de bir transın "onarım terapilerine" karşı yasal mücadelede kazandığı ilk davanın bu olması nedeniyle, kararın LGBTİ+ topluluğu için tıbbi anlaşmazlıklarda haklarını koruma konusunda bir rehber olabileceğini söyledi. Ling’er, Çin’de transların durumunun çok umut verici olmadığını ve topluluğun yeterince korunmadığını vurguladı.

Hastane ve dava süreci

Ling’er, 2021 yılında trans olarak ailesine açıldıktan sonra, 2022 yılı Temmuz ayında Qinhuangdao Şehri Beşinci Hastanesi’ne yatırıldı. Ailesi, Ling’er’in “zihinsel olarak istikrarsız” olduğunu öne sürerek onu “akıl hastanesine” gönderdi.

Hastanede, Ling’er’e "anksiyete bozukluğu ve uyumsuz cinsel yönelim" teşhisi konuldu. Ancak sorun olarak tanımlanan onun cinsiyet kimliğiydi. Ling’er, 97 gün boyunca burada tutuldu ve yedi seans elektroşok uygulamasına maruz kaldı.

Ling’er, bu tedavilerin ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu belirterek, söz konusu müdahalelere rızası olmadan maruz kaldığını söyledi.

Hukukçulara göre davanın, Çin'in ruh sağlığı yasasında yurttaşların yalnızca kendilerine ya da başkalarına zarar verme riski taşıması durumunda zorla tedavi edilebileceği belirtilen bir bağlamda sonuçlanması dikkat çekici.

2017’de Çin’in Henan eyaletinde de eşcinsel bir erkek, benzer bir davada 5 bin yuan tazminat almıştı. Ancak bu tür yasal mücadeleler hâlâ nadir olarak görülüyor. Çin'de onarım terapileri, gri bir hukuki alan içinde faaliyet göstermeye devam ediyor.