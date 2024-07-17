Çin’de yakıt tankerleriyle yemeklik yağ taşınması tepkilere yol açtı

Çin Komünist Partisi’ne ait Beijing News gazetesi, ülkenin en büyük devlet tahıl şirketi ‘Sinograin’ tarafından kömür türevi yakıt taşıyan kamyonların temizlenmeden yemeklik yağ taşıdığını ortaya çıkardı.

Haftalar süren tanker takibi ve şoförlerle yapılan röportajlara dayanan detaylı araştırma, kamyonların çoklu kullanımının sektörde ‘açık bir sır’ olduğunu ve lojistik firmalarının maliyetleri düşürmek için bu yola başvurduğunu ortaya koydu.

Haberin ardından, kullandıkları yemeklik yağın içinde kanserojenler, ağır metaller veya diğer toksik maddeler olabileceği kuşkusu tüketicilerde panik yarattı. Guangzhou Gıda Sanayi Birliği Başkanı Zeng Çiyuven, insanların yağ kullanmaktan kaçınamayacaklarını ve yağ kalitesini doğru bir şekilde test edemeyeceklerini söyledi.

ABD merkezli Washington Post’a göre, haberin kamuoyunda infial yaratmasının ardından yetkili makamlar sansür uygulamaya başladı. Bazı makaleler silinerek ve ilgili etiketler sosyal medyada engellenerek tartışmalar bastırılmaya çalışıldı. Beijing News, devlet tarafından yönetilmesine rağmen toplumsal konularda derinlemesine habercilik yapmasıyla tanınıyor. Beijing News’a ait orijinal makale erişime açıkken diğer basın kuruluşlarının haberleri yayından kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Çin kabinesi, 9 Temmuz’da konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ve yanlış uygulamalara ‘ağır cezalar’ verileceğini açıkladı. Hebei eyaleti ile Tianjin şehrinde de yerel soruşturmalar başlatıldı.

Çin Ziraat Üniversitesi’nden akademisyen Ju Yi, Hong Kong merkezli internet sitesi Phoenix Media’ya yazdığı yazıda, bulaşıcılığın tespit edilmesinin zor olduğunu ve hidrokarbonların yemeklik yağdaki miktarının testlerde görünemeyecek kadar küçük olduğunu belirtiyor.

Sorunun çözümünün ‘tespit değil önleme’ olduğunu vurgulayan Ju Yi’ye göre, tank temizliği dört ila beş saat sürüp yaklaşık 55 dolara mal oluyor ve nakliyat sektörü de ‘daha fazla gelir elde etme’ düşüncesiyle bundan kaçınıyor.

Gıda güvenliği ve sahte ilaç sorunları Çin, 2000’li yılların başından bu yana gıda güvenliği ve sahte ilaç gündemleriyle mücadele ediyor. 2008 yılında büyük bir mama üreticisinin, protein içeriğini yapay olarak artırmak üzere, süt tozuna böbrek taşlarına neden olan ‘melamin’ maddesini eklediği ortaya çıkmıştı. Bu olayda altı çocuk ölmüş ve 300 bin çocuk hastalanmıştı. 2005 yılında gazeteciler, dizel taşıyan tanklarda temizlik yapılmadan “melas” (pancardan elde edilen şeker) dağıtıldığını ortaya çıkarmıştı.

(BBA/VC)