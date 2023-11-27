Çin’de “kaynağı bilinmeyen enfeksiyon” şüphesi

Çin hükümeti, sonbaharın başlangıcından bu yana ülke genelinde yayılan ve özellikle çocukları etkileyen zatürre ve diğer üst solunum yolu hastalıklarına karşı tedbirleri artıracağını açıkladı.

Devlet Konseyine bağlı Müşterek Hastalık Önleme ve Kontrol Mekanizmasından yapılan açıklamada, mevsimsel grip ve mikoplazma zatürresi vakalarında artışa karşı anaokulları ve ilkokullarda hastalıkların takibi ve kontrolünün artırılması istendi.

Çocukların ve kronik hastalıkları bulunan yetişkinlerin hastalıklara karşı aşılanmasına öncelik verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, ayrıca bazı ilaçların üretimi ile tedarikinin hızlandırılması ve sınırlarda sağlık kontrollerinin artırılması talep edildi.

Açıklamada, mikoplazma zatürresi vakalarının bazı bölgelerde hala yoğun olduğu, mevsimsel grip vakalarının da artış göstermesinin beklendiği ve kış aylarında yeni bir COVID-19 salgını riski bulunduğuna dikkat çekildi.

Çocuk hastanelerinde doluluk

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Hu Çiançiang, Çin'de yakın dönemde tespit edilen zatürre ve diğer hastalık vakalarının bilinen patojenlerden kaynaklandığını, salgınlara dair Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) bilgilendirdiklerini aktardı.

Çin'de COVID-19 tedbirlerinin bu yılın başında kaldırılmasının ardından sonbaharda üst solunum yolu hastalıklarının ülke genelinde arttığı gözleniyor.

Bakteriyel bir solunum yolu enfeksiyonu olan “mikoplazma zatürresi” vakalarının Eylül ayından bu yana özellikle çocuklar arasında yayılması endişe yaratıyor.

Salgın nedeniyle başkent Pekin ve ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletindeki çocuk hastaneleri, solunum yolu rahatsızlığı şikayetiyle başvuran çocukların sayısındaki artış nedeniyle hizmet vermekte zorlanıyor.

DSÖ bilgi talep etti

Çocuklarda görülen zatürre belirtilerinin farklı olması tanı konulmasını güçleştirirken, "kaynağı bilinmeyen enfeksiyon" şüphelerini arttırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO), Çin'den daha çok çocuklar arasında görülen solunum yolu hastalıkları ve zatürre vakalarındaki artış nedeniyle resmi bilgi talebinde bulundu.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilileri, 13 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede solunum yolu hastalıkları vakalarında artış olduğunu bildirdiği hatırlatıldı.

Çinli yetkililerin bu artışı, COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ve grip, mikoplazma zatürresi, solunum sinsityal virüsü (RSV) ve SARS-CoV-2 gibi bilinen patojenlerin dolaşımına dayandırdığı belirtilen açıklamada, yetkililerin, sağlık sistemi ile tesislerinin hastaları yönetme kapasitesinin güçlendirilmesi ihtiyacını vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, 21 Kasım'da Çin'in kuzeyindeki çocuklarda tanı konulamayan zatürre salgınının medyada yer aldığına dikkat çekildi:

“Bu vakaların daha önce Çinli yetkililer tarafından bildirilen solunum yolu enfeksiyonlarındaki genel artışla mı, yoksa farklı sebepler mi ilişkili olduğu açık değil. 22 Kasım'da DSÖ, Küresel Grip Gözetim ve Müdahale Sistemi aracılığıyla Çin'de çocuklar arasında rapor edilen bu hastalıklara ilişkin laboratuvar sonuçlarının yanı sıra ek epidemiyolojik ve klinik bilgiler talep etti. Ayrıca influenza, SARS-CoV-2, RSV ve mikoplazma zatürresi dahil bilinen patojenlerin dolaşımındaki son trendler ve sağlık sistemleri üzerindeki mevcut yük hakkında daha fazla bilgi talep ettik.”

DSÖ'nün Çin'deki mevcut teknik ortaklıkları ve bağlantıları aracılığıyla klinik tedavi uzmanları ve bilim insanlarıyla da iletişim halinde olduğuna işaret edilen açıklamada, Ekim ayından bu yana, Çin'in kuzeyinde önceki 3 yılın aynı dönemine kıyasla grip benzeri hastalıklarda artış olduğu vurgulandı:

“Çin, grip, grip benzeri hastalıklar, RSV ve SARS-CoV-2'deki eğilimler hakkında bilgi toplamanın yanı sıra DSÖ'nün Küresel Grip Gözetim ve Müdahale Sistemi gibi platformlara rapor vermek için sistemlere sahip. Çin'den bu konuyla ilgili ek bilgi talep ederken, ülkedeki insanları solunum yolu hastalığı riskini azaltmak için aşıyı da içeren önlemleri uygulamasını, hasta insanlardan uzak durmalarını, hastaların evde kalmasını, gerektiğinde test yaptırmalarını ve tıbbi bakım almalarını, uygun şekilde maske takmalarını ve düzenli el yıkamalarını tavsiye ediyoruz.”