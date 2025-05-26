Çin’de Covid-19 vakalarında artış

Çin'de Covid-19 vakaları yeniden artışa geçerken, uzmanlar halkı bireysel önlemler konusunda uyarıyor. The Paper gazetesinin haberine göre, ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanlarından Cong Nanşan, Guangcou kentinde katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarının tıpkı dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Çin'de de bahar aylarında yükselişe geçtiğine dikkat çekti.

Mart-Mayıs arası artış

Uzmanlara göre yeni dalgada vaka sayıları mart ile mayıs ayları arasında artış gösterdi. Mayıs ayında zirveye ulaşması beklenen bu artışın, haziran itibarıyla azalma eğilimine girmesi öngörülüyor.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) 8 Mayıs'ta yayımladığı raporda, 31 Mart–4 Mayıs tarihleri arasında hastane ve kliniklere soğuk algınlığı ve solunum yolu şikayetleriyle başvuran kişilerden alınan örneklerde Covid-19 tespit edilme oranının yüzde 7,5’ten yüzde 16,2’ye yükseldiği bildirildi.

AA'nın geçtiği habere göre, CDC raporuna göre, nisan ayında ülke genelinde toplam 168 bin 508 vaka teşhis edildi. Bu vakalardan alınan örnekler üzerinde yapılan analizlerde, tümünün Omicron varyantı ve onun XDV türevlerinden kaynaklandığı saptandı.

Uzmanlar, mevcut dalganın yeni bir büyük salgına dönüşmesinin olası olmadığını ifade ediyor. Ancak özellikle yaşlılar ve kronik hastalıkları bulunan bireylerin semptom göstermeleri halinde vakit kaybetmeden hastanelere başvurmaları gerektiği belirtiliyor. Ayrıca tüm yurttaşlara, bireysel koruyucu önlemleri almaya devam etmeleri çağrısında bulunuluyor.

Covid-19’un hatırlattıkları

İlk kez 2019 yılının sonunda Çin’in Vuhan kentinde görülen Covid-19, kısa sürede küresel bir salgına dönüşmüş; milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştu. Uzun süren karantina önlemleri ve salgınla mücadele politikaları dünya genelinde hem ekonomik faaliyetleri hem de sosyal hayatı derinden etkilemişti.

Yeni dalganın etkilerinin sınırlı kalması umut edilirken, yetkililer tetikte olunması gerektiğini vurguluyor.