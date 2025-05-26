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HABER
Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2025 08:11
 ~ Son Güncelleme: 26 Mayıs 2025 08:13
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Çin’de Covid-19 vakalarında artış

Uzmanlara göre yeni dalgada vaka sayıları mart ile mayıs ayları arasında artış gösterdi. Mayıs ayında zirveye ulaşması beklenen bu artışın, haziran itibarıyla azalma eğilimine girmesi öngörülüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, çoğunluğu genç ve orta yaşlı bireylerden oluşan bir grup insanın, sıralarına uygun şekilde beklediği bir iç mekân görülüyor. Burası büyük olasılıkla bir hastanenin ya da sağlık merkezinin kayıt veya danışma bölümü. Zeminde sarı renkli şeritler ve üzerine Çince yazılar olan sosyal mesafe etiketleri dikkat çekiyor; bu da salgınla mücadele kapsamında alınan önlemleri yansıtıyor. İnsanların çoğu maske takmış durumda ve ellerinde evraklar ya da telefonlar taşıyorlar. Sıra bekleyenler arasında beyaz montlu, siyah pantolonlu bir kadın ve onun hemen arkasında yeşil desenli kazak giymiş bir başka kadın göze çarpıyor. Her iki kişi de cep telefonlarına odaklanmış durumda. Danışma bankoları numaralandırılmış – 1’den 9’a kadar mavi tabelalarla gösterilmiş. Her bankonun üzerinde işlem türlerine dair açıklamalar yer alıyor.
Fotoğraf: AA

Çin'de Covid-19 vakaları yeniden artışa geçerken, uzmanlar halkı bireysel önlemler konusunda uyarıyor. The Paper gazetesinin haberine göre, ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanlarından Cong Nanşan, Guangcou kentinde katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarının tıpkı dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Çin'de de bahar aylarında yükselişe geçtiğine dikkat çekti.

Mart-Mayıs arası artış

Uzmanlara göre yeni dalgada vaka sayıları mart ile mayıs ayları arasında artış gösterdi. Mayıs ayında zirveye ulaşması beklenen bu artışın, haziran itibarıyla azalma eğilimine girmesi öngörülüyor.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) 8 Mayıs'ta yayımladığı raporda, 31 Mart–4 Mayıs tarihleri arasında hastane ve kliniklere soğuk algınlığı ve solunum yolu şikayetleriyle başvuran kişilerden alınan örneklerde Covid-19 tespit edilme oranının yüzde 7,5’ten yüzde 16,2’ye yükseldiği bildirildi.

AA'nın geçtiği habere göre, CDC raporuna göre, nisan ayında ülke genelinde toplam 168 bin 508 vaka teşhis edildi. Bu vakalardan alınan örnekler üzerinde yapılan analizlerde, tümünün Omicron varyantı ve onun XDV türevlerinden kaynaklandığı saptandı.

Uzmanlar, mevcut dalganın yeni bir büyük salgına dönüşmesinin olası olmadığını ifade ediyor. Ancak özellikle yaşlılar ve kronik hastalıkları bulunan bireylerin semptom göstermeleri halinde vakit kaybetmeden hastanelere başvurmaları gerektiği belirtiliyor. Ayrıca tüm yurttaşlara, bireysel koruyucu önlemleri almaya devam etmeleri çağrısında bulunuluyor.

Covid-19’un hatırlattıkları

İlk kez 2019 yılının sonunda Çin’in Vuhan kentinde görülen Covid-19, kısa sürede küresel bir salgına dönüşmüş; milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştu. Uzun süren karantina önlemleri ve salgınla mücadele politikaları dünya genelinde hem ekonomik faaliyetleri hem de sosyal hayatı derinden etkilemişti.

Yeni dalganın etkilerinin sınırlı kalması umut edilirken, yetkililer tetikte olunması gerektiğini vurguluyor.

Haber Yeri
İstanbul
covid 19 çin Covid 19 verileri
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/haber/beyaz-miting-covid-19-nedeniyle-ertelendi-221233
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