Çin’de bir ceza yöntemi olarak organ hasadı

Çin’de, özellikle azınlık grupları arasında yaygın olarak iddia edilen zorla organ toplama uygulamaları, sağlık sektörünün büyüyen ihtiyacı ile birleşerek, uluslararası insan hakları tartışmalarına yol açtı.

Gönüllü organ bağışının düşük seviyelerde olması nedeniyle, nakillerde kullanılan organların çoğu mahkumlardan temin edilmekte.

Hedef azınlık mahkumlar

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCR), Çin’de Falun Gong dini uygulayıcıları, Tibetliler, Uygurlar, Müslümanlar ve Hristiyanlar da dahil olmak üzere etnik ve dini azınlıkları hedef alan zorla organ toplama / hasat uygulamalarına dair endişelerini dile getirdi.

Falun Gong, meditasyon ve Budist geleneğine dayanan bir ahlak felsefesi içeren bir inanç disiplinidir. Çin hükümeti Falun Gong'u “sapkın bir mezhep” olarak adlandırır.

OHCR raporuna göre, gözaltında tutulan azınlık mensuplarının düzenli olarak kan testleri, ultrason ve röntgen gibi organ muayenelerinden geçirildiği bildirilirken, Han Çinlisi tutukluların bu tür muayenelere tabi tutulmadığı aktarıldı.

Bu organ toplama sürecinde özellikle kalpler, böbrekler, karaciğerler ve kornealar gibi hayati organlar hedef alınıyor.

Organların çoğu mahpuslardan

Çin Komünist Partisi'ne ait China Daily’e göre, 2006 yılında 20.000 kadar organ nakli yapıldığı bilinirken 2003 ve 2009 yılları arasında sadece 130 kişi organ bağışçısı olmak için gönüllü oldu.

Gönüllü organ bağışının düşük seviyelerde olması nedeniyle, nakillerde kullanılan organların çoğu mahkumlardan temin ediliyor. Çin hükümeti 1984 yılında, önceden izin vermeleri ya da kimsenin cesedi talep etmemesi koşuluyla, idam edilen suçluların organlarının alınmasına izin veren bir yönetmeliği onaylamıştı.

BM, 2006 ve 2007 yıllarında da Çin hükümetine bu konuyu taşımış ancak hükümetin verdiği yanıtların organ tahsisi ve nakil süreçlerine dair kritik verileri içermediğini belirterek, Çin’in şeffaf bir açıklama yapmaktan kaçındığını öne sürmüştü.

Çin Mahkemesi: "Zorla organ toplama gerçekleşiyor"

Çin’deki organ nakli sistemine dair en önemli yargı kararlarından biri, 2020 yılında bağımsız bir mahkeme tarafından verildi. Çin Mahkemesi, 562 sayfalık kararında, Çin’in makul bir şüphenin ötesinde zorla organ toplama faaliyetinde bulunduğunu tespit etti. Mahkeme, özellikle Falun Gong inancı uygulayıcıları ve Uygurların bu sistemin temel kurbanları olduğunu vurguladı.

Bunun yanı sıra, Çin'deki organ ticaretiyle ilgili önemli araştırmalar yapan insan hakları avukatı David Matas, sürecin bir "örtbas etme mekanizması" tarafından yönetildiğini iddia etti. Matas’a göre, hükümet suçlamaları reddederek ve karşı anlatılar üreterek gerçekleri gizlemeye çalışıyor.

Organ hasatından kaçan ilk kişi: Cheng Pei Ming

The Diplomat’ın haberine göre, Çin’in zorla organ toplama uygulamasından kurtulan ilk kişi Cheng Pei Ming oldu. Cheng, Falun Gong inancına sahip olduğu için yıllarca hapis ve işkence gördüğünü, rızası dışında organlarının alındığını öne sürdü.

Cheng, bir gün zorla hastaneye götürüldüğünü ve kendisinden ameliyat için onay istenildiğini anlattı. Onay vermeyi reddedince altı gardiyanın kendisini yere yatırarak bir madde enjekte ettiğini ve uyandığında vücudunda bandajlar ve kanlı bir sıvının aktığı drenaj tüpleri bulunduğunu fark etti.

Daha sonra yapılan röntgen taramaları, Cheng’in akciğerinin ve karaciğerinin bir kısmının alınmış olduğunu doğruladı.

Cheng, bir gardiyanın kendisini yatağa bağlamayı unuttuğu bir anı fırsat bilerek kaçtığını ve yıllarca Tayland’da mülteci olarak yaşadığını söyledi. Sonunda 2020’de Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşti.

Çin’den yanıt

Çin'in AB Misyonu Sözcüsü Avrupa Parlamentosu'da organ hasatı hakkında şöyle konuştu:

Çin'deki sözde "zorla organ toplama", Falun Gong tarikatı ve bazı Çin karşıtı güçler tarafından Çin'i karalamak, uluslararası toplumu aldatmak ve tarikatın doğasını gizlemek için uydurulan büyük bir yalandır. Avrupa Parlamentosu'nun dezenformasyonun yayıldığı bir yer haline geldiğini göstermektedir.

Sözcü, Çin’de insan organlarının satışının ve organ hasatının kesinlikle yasak olduğunu belirtti.

Çin'in İnsan Organ Nakli Yönetmeliğinin, hiçbir kuruluşun veya bireyin herhangi bir şekilde insan organlarının satın alınması veya satılmasıyla ilgili faaliyetlerde bulunamayacağını ifade etti.

(BG/EC)