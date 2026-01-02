ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:49 2 Ocak 2026 09:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.01.2026 09:53 2 Ocak 2026 09:53
Okuma Okuma:  1 dakika

Çin’de 2025 yılı sinema gişe hasılatı 7,41 milyar dolar oldu

“Ne Zha 2”, dünya genelinde de tüm zamanların en çok gelir elde eden filmleri arasına girdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Çin’de 2025 yılı sinema gişe hasılatı 7,41 milyar dolar oldu
Görsel: “Ne Zha 2” animasyonundan bir kare.

Çin Film İdaresi’nin yayımladığı verilere göre, sinemalarda 2025 yılında 1 milyar 238 milyon bilet satılırken, gişe hasılatı 51,83 milyar yuan (7,41 milyar dolar) oldu.

Geçen yılki gişe gelirleri, 42,5 milyar yuan (o günkü kura göre 5,82 milyar dolar) hasılatın kaydedildiği 2024’e kıyasla yüzde 22 arttı.

Çin yapımı filmlerin gişe gelirleri toplam hasılatın yüzde 80’ini oluştururken, gişede 100 milyon yuan (14,3 milyon dolar) barajını aşan 50 filmden 33’ü yerli yapımlar oldu.

En çok gişe hasılatı yapan 10 filmden 4’ü animasyon

Animasyon türündeki filmler, bu yıl gişe hasılatının yüzde 48,7’sini oluştururken, en çok gişe hasılatı yapan 10 filmden 4’ü animasyon filmleriydi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Çin yapımı animasyon filmi “Ne Zha 2”nin gişedeki başarısı sinema hasılatındaki genel artışta etkili oldu.

29 Ocak’ta gösterime giren film, 2,2 milyar doları aşan bilet satışlarıyla “Çin’in en fazla gişe hasılatı yapan filmi” olmanın yanı sıra dünya genelinde de tüm zamanların en çok gelir elde eden filmleri arasına girdi.

Çin’de 2025’te 2 bin 219 yeni sinema salonu hizmete girerken, toplam perde sayısı 93 bin 187’ye çıktı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
sinema çin gişe hasılatı vizyon Ne Zha 2
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git