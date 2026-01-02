Çin’de 2025 yılı sinema gişe hasılatı 7,41 milyar dolar oldu

Çin Film İdaresi’nin yayımladığı verilere göre, sinemalarda 2025 yılında 1 milyar 238 milyon bilet satılırken, gişe hasılatı 51,83 milyar yuan (7,41 milyar dolar) oldu.

Geçen yılki gişe gelirleri, 42,5 milyar yuan (o günkü kura göre 5,82 milyar dolar) hasılatın kaydedildiği 2024’e kıyasla yüzde 22 arttı.

Çin yapımı filmlerin gişe gelirleri toplam hasılatın yüzde 80’ini oluştururken, gişede 100 milyon yuan (14,3 milyon dolar) barajını aşan 50 filmden 33’ü yerli yapımlar oldu.