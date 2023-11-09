Çınar Eslek’in 'Teyel, Uzuv, İlizarov' sergisini görmek için son 3 gün

Küratörlüğünü Ceren Erdem'in yaptığı Çınar Eslek’in “Teyel, Uzuv, İlizarov” sergisi 11 Kasım Cumartesi saat 19.00'a kadar Tophane'deki Depo'da görülebilir.

Sanatçının son dönemde üzerinde çalıştığı "Hayal-Et", eklemleme ve yamalama, çeşitlilik ve melezlik, eksiklik ve tamamlanmışlıkla ilgili sorulardan yola çıkan sergi, bedenin imkânlarına yönelik çeşitli önermeler sunuyor.

Sergi, yoğun dikişlerle işlenmiş kumaşlardan, bu kumaşlara kemik, beton, porselen gibi buluntu malzemelerin eklenmesiyle ortaya çıkmış heykellerden, içerisinde sergiye dair kimi anahtarları barındıran videolardan ve kağıt üzerine desenlerden oluşuyor.

Eslek, bedensel deneyimlerinden yola çıkarak, normallik algısını ve mükemmeliyetle ilgili kemikleşmiş mefhumları; insan, hayvan ve bitki âlemlerini kaynaştırarak yarattığı hilkat garibeleri aracılığıyla kırıyor.

Sanatçı yazar Bihter Sabanoğlu ile işbirliği içinde ürettiği videoda, Baltalimanı Hastanesi’nin mimarî ve ideolojik katmanları ile sanatçının kendi anı ve günlüklerinin çakışmasının izini sürüyor.

Çınar Eslek kimdir?

Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nde, Yüksek Lisans derecesini ise “Yaşam Olarak Bedensel Ağrının Sanat Eserine Dönüşmesi” konulu teziyle kazandı. Paris'te “Cité des Arts” ihtisas programına katıldı.

Pi Artworks, Pg Art, Kasa Gallery, Bilsart, Koç Museum, Mixer Gallery, Martch Art Gallery, Rem Art Space, Zilberman Gallery gibi sanat galerilerinde kişisel ve karma sergiler açtı. Çanakkale Bienali, İstanbul Bienali, Mardin Uluslararası Bienali, İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı ve Sanat Haftaları, Tel Aviv'deki Fresh Paint Çağdaş Sanat Fuarı, Palermo'daki Imago Mundi gibi uluslararası etkinliklere katıldı.

2022 İstanbul Bienali'nin de katılımcıları arasında yer aldı. İştirakçilerinin yüzde seksenini engelli olarak tanımlayan, beden ayrımcılığını, kategorizasyonunu ve kapitalist beden görüşünü alt üst etmeyi amaçlayan bir fikir platformu ve dergi olan Crip Magazine için bir sunum gerçekleştirdi.

Sanatçı, ağırlıklı olarak otobiyografik referanslarla, mekâna bağımlı bir bileşen olarak bedensel hareketin izlerini sürerken, bedenin var olma ve eyleme maruz kalma güçleri üzerine de kafa yoruyor.

“Sınırlar ve Yörüngeler” (2006, Siemens Sanat), 26. “Bugünün Sanatçıları” (2008, Aksanat) ve "İstanbul Rotary Sanat" (2011) ödüllerinin sahibi.

İstanbul'da yaşıyor ve üretiyor. (AÖ)