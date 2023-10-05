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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 5 Ekim 2023 13:17
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2023 13:21
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Çınar Eslek’in “Teyel, Uzuv, İlizarov” sergisi, 4 Kasım’a kadar Depo’da sergilenecek

Sergide sanatçı Eslek’in son dönemde üzerinde çalıştığı bedenin imkanlarına yönelik çeşitli önermeler sunuluyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/05/cinar-eslekin-teyel-uzuv-ilizarov-sergisi-4-kasima-kadar-depoda-sergilenecek.jpg

Sanatçı Çınar Eslek’in kişisel sergisi “Tezel, Uzuv, İlizarov”, Depo’da açıldı. Ceren Erdem’in küratörlüğünde 22 Eylül'de açılan sergide yoğun dikişlerle işlenmiş kumaşlardan, bu kumaşlara kemik, beton, porselen gibi buluntu malzemelerin eklenmesiyle ortaya çıkmış heykellerden, içerisinde sergiye dair kimi anahtarları barındıran videolardan ve kağıt üzerine desenler yer alıyor.

Bir organizma olarak nitelendirilen “Teyel, Uzuv, İlizarov” sergisini oluşturan akışkan beden, insanın teknikle birlikte varoluşunu, onunla eklemlenerek, protezlenerek ortaya çıkardığı yeni potansiyellerini gösteriyor.

Sergide sanatçı Eslek’in son dönemde üzerinde çalıştığı bedenin imkanlarına yönelik çeşitli önermeler sunuluyor.

Eslek’in zaman zaman çocukluk anılarından veya hikâyelerden beslenen melez canlıları; kumaş üzerinde, çevreleriyle bir, doğadan ayırt edilemez hâldeyken, heykellerindeki beton gibi şehir hayatına özgü malzemelerle de iç içe geçiyorlar. Bu geçişlilik, kendini sanatçının yazar Bihter Sabanoğlu ile işbirliği içerisinde ürettiği videoda, Baltalimanı Hastanesi'nin mimarî ve ideolojik katmanları ile sanatçının kendi anı ve günlüklerinin çakışmasında da gösteriyor.

Sergi 4 Kasım tarihine kadar İstanbul Depo’da gezilebilir. (FD)

sergi depo
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