Çin-Kırgızistan sınırındaki deprem | Şincan'da 3 kişi öldü 12 bin kişi tahliye edildi

Yerel saatle Salı sabaha karşı Çin-Kırgızistan sınırında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin 3 kişinin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

Süre giden artçı sarsıntıların, depremin merkeziyle Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Hindistan'dan da hissedilmekte olduğuna ilişkin haberler geliyor.

ASYA DEPREMLERLE SARSILDI Kırgızistan-Çin sınır bölgesinde 7,01 büyüklüğünde deprem

Çin deprem ajansı, depremin Şincan eyaletinin ücra Vuşi ilçesindeki dağlık sınır bölgesinde Evrensel Zaman Koordinatı'nda (UTC) 18:00'de yerin 22 kilometre derinliğinde meydana geldiğini haber verdi.

Depremin merkezinden başlayarak 20 km yarı çapında bir daire içinde en az beş köyün kaldığı ve yer sarsıntısının Urumçi, Kaşgar, Korla ve Yining gibi bölgelerde de hissedildiği kaydedildi.

47 ev yıkıldı 12 bin 400 kişi tahliye edildi

Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nin, Çin'in resmi sosyal medya platformu Weibo üzerindeki hesabından paylaşımda bölgede 47 evin çöktüğü ve 120'den fazla binanın hasar gördüğü açıklandı. Devlet medyasına göre 12 bin 400'ü aşkın kişi enkaz altından çıkarıldı ve tahliye edildi.

Deprem, Kazakistan'ın en büyük şehri olan Almatı'da da hissedildi. 19 evde çatlaklar tespit edildiğini bildiren Acil Durumlar Bakanlığı ölü ve yaralı olmadığını bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Almatılıların hızla evlerini terk ettikleri ve kimilerinin pijama ve terliklerle sokağa çıkmak zorunda kaldıkları görüldü.

Deprem, komşu Kırgızistan'da da hissedildi.

(AEK)