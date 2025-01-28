Çin'in yapay zeka modeli DeepSeek küresel rekabeti kızıştırdı

Çin merkezli bir yapay zeka modeli olan DeepSeek, ABD ve Türkiye dâhil pek çok ülkede mobil uygulama mağazalarında en popüler uygulama haline geldi.

Açık kaynak kodlu bir sohbet robotu olan DeepSeek, ABD merkezli OpenAI’ın ChatGPT’sini geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2016 yılında belirledikleri stratejik hedef doğrultusunda, 2030 yılına kadar yapay zeka alanında dünyanın en büyük gücü olmayı amaçladıklarını duyurmuştu.

Düşük maliyet ve hızlı geliştirme süreci

DeepSeek’in başarısının temelinde, düşük maliyetli ve hızlı bir geliştirme süreci yatıyor.

Google ve OpenAI gibi rakiplerine kıyasla, yalnızca 2.000 Nvidia çipi ve 5,6 milyon dolarlık bir bütçe ile geliştirilen yapay zeka modeli, ekonomik ve verimli bir alternatif sunmayı başardı. Buna karşılık, OpenAI’ın o1 entegre uygulamasının abonelik ücreti aylık 200 dolar (7150 TL) olarak belirlenmişken, DeepSeek’in ücretsiz olarak sunulması, başarısını daha da pekiştirdi.

Toronto’da teknoloji danışmanı olarak çalışan Reuven Cohen, New York Times’a yaptığı açıklamada, birkaç haftadır DeepSeek-V3’ü kullandığını, OpenAI ile kıyaslandığında kullanımının çok daha ucuz olduğunu söyledi. Cohen, “DeepSeek benim için paradan tasarruf etmenin bir yolu. Bu benim gibi birinin kullanmak isteyeceği türden bir teknoloji” ifadelerini kullandı.

DeepSeek hakkında DeepSeek, 2023 yılında Liang Wenfeng tarafından Çin’in Hangzhou kentinde kuruldu. Bilgi ve elektronik mühendisliği mezunu olan Liang, aynı zamanda DeepSeek’i destekleyen High-Flyer Capital Management adlı hedge fonunun da kurucusu. BBC’nin haberine göre, Liang, ABD’nin Çin’e yönelik çip ihracat yasağına rağmen Nvidia A100 çiplerinden oluşan bir depo oluşturmayı başarmış. Telefonlara ücretsiz indirilebilen DeepSeek'in R1 modeli 20 Ocak'ta piyasaya sürüldü.

Performans sıralamasında üst sıralarda

DeepSeek’in R1 modeli, California Üniversitesi tarafından yapay zeka uygulamalarının performansını ölçen Chatbot Arena’da önemli bir başarı elde etti.

Google’ın Gemini modellerinin ardından üçüncü sırada yer alan DeepSeek, OpenAI’ın o1 modelini geride bırakarak rekabetçi bir performans sergiledi.

*DeepSeek, Apple Store'un Türkiye ve global listelerinde en çok indirilen uygulama oldu.

ABD teknoloji şirketleri üzerindeki etkiler

DeepSeek’in hızlı yükselişi, ABD merkezli teknoloji devleri üzerinde ciddi ekonomik etkiler yarattı. Nvidia, Microsoft ve Meta gibi şirketlerin hisseleri değer kaybetti.

ABD merkezli finansal haber kuruluşu Bloomberg’e göre, Nvidia’nın piyasa değeri yüzde 17 oranında azalarak 600 milyar dolarlık bir kayıp yaşadı ve bu durum, ABD borsa tarihindeki en büyük düşüşlerden biri olarak kayıtlara geçti.

ABD Başkanı Donald Trump ise 27 Ocak’ta yaptığı açıklamada, DeepSeek’i ABD’nin teknoloji sektörü için “uyarı niteliğinde bir tehdit” olarak tanımladı.

Siber saldırılar ve uygulamanın geleceği

Şirket, 27 Ocak sabahında gerçekleşen siber saldırılar nedeniyle yeni kullanıcı kayıtlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

DeepSeek’in internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, mevcut kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam edebilecek. Şirket ayrıca, hizmetlerini koruma altına almak için yeni önlemler alacağını belirtti.

(BG/VC)