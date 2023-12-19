Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen depremde can kaybı 131'e çıktı

Çin hükümeti, Pazartesi gecesi meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Çin'in kuzeybatısındaki Gansu ve Çinghay eyaletlerine yönelik afet yardımını arttırıyor.

Deprem Pazartesi gecesi saat 11:59'da yer yüzeyinden 10 km derinlikte gerçekleşti. Depremin merkezi olan Liugou Köyü, Gansu'nun Linşia Hui Özerk Bölgesinde, Cişişan Baoan Donşiang ve Salar Özerk ilçesinde yer alıyor.

Çin'de meydana gelen depremde 118 kişi öldü

En az 131 ölü

Kurtarma ekipleri 0 derece altındaki hava koşullarında yıkıntıların altında kalanlara ulaştıkça can kaybı da yükseliyor. Devlet ajanslarının verdiği son bilgilere göre en az 131 kişi öldü ve yüzlercesi yaralandı.

Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları aramak için saate karşı yarışırken, halk da acı kış soğuğunda geceyi evlerinin dışında geçirdi.

Merkezi devlet televizyonu CCTV'ye göre, Gansu'da 113 kişi öldü ve 772 kişiyi yaralandı. Yaklaşık 15 bin ev çöktü ve on binlerce kişi tahliye edilmek zorunda kaldı.

Şinghay eyaletinde de, yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre 18 kişi öldü ve 198 kişi yaralandı, 16 kişi de kayıp.

Ayrıca, evlerin yanısıra su, elektrik, ulaşım ve iletişim şebekeleri de zarar gördü.

Salı günü Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, eyaletlere 200 milyon yuan (yaklaşık 900 milyon TL) afet fonu tahsis etti. Toplam yardımın 150 milyon yuanlık bölümü Gansu'ya geri kalan 50 milyon yuan ise Şinghay'a yönlendirilecek.

Gansu'ya gönderilen ikinci parti yardım malzemeleri arasında 2 bin 500 pamuk çadır, 20 bin palto ve 5 bin katlanabilir yatak bulunuyor. Şinghay'e de 1,500 çadır, 5 bin pamuk palto ve 5 bin yatak ile yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Ulaştırma Bakanlığı'na göre, deprem merkezi çevresindeki yol ağı olağan işleyişini sürdürüyor. Yol yataklarının çöktüğü ve köprülerin zarar gördüğü kesimler, onarımların ardından yeniden trafiğe açıldı.

(AEK)