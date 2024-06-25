Çin'in Ay'ın karanlık yüzünden topladığı ilk örnekler Dünya'ya ulaştı

Çin'in Çang'ı-6 keşif aracının dönüş modülü, tarihte Ay'ın karanlık yüzünden ilk kez toplanan örneklerle Salı günü Dünya'ya indi.

Şinhua Haber Ajansı'nın haberine göre, Çin Ulusal Uzay İdaresi, dönüş kapsülünün Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Siziwang Sancağı'nda belirlenen alana kusursuz iniş yaptığını ve görevin tam bir başarıyla sonuçlandığını kaydetti.

Çang'ı-6, Çin'in uzay keşfi çalışmalarında bu güne kadar gerçekleştirdiği en karmaşık ve zorlu misyonlar arasında. Bir yörünge modülü, bir dönüş modülü, bir iniş modülü ve bir kalkış modülünden oluşan Çang'ı-6 keşif aracı uzaya 3 Mayıs'ta gönderilmişti. Misyon boyunca Dünya-Ay transferi, Ay yakınlarında frenleme, Ay çevresinde yörüngeye girme ve iniş-kalkış modülü kombinasyonu ile yörünge-dönüş modülü kombinasyonunun ayrılması gibi çeşitli aşamalar gerçekleşti.

Ay üzerinde örnek toplama

İniş-kalkış modülü kombinasyonu, Hueçao-2 röle uydusunun desteğiyle 2 Haziran'da Ay'ın uzak tarafındaki Güney Kutbu-Aitken Havzası'nda belirlenen iniş alanına inerek örnek toplama işlemini gerçekleştirdi.

Kalkış modülü 4 Haziran'da örneklerle birlikte Ay yüzeyinden havalanarak Ay yörüngesine girdi. Modül, 6 Haziran'da yörünge-dönüş modülü kombinasyonuyla buluşarak kenetlenme gerçekleştirdi ve örnekleri dönüş modülüne aktardı. Daha sonra kombinasyondan ayrılan kalkış modülü ise uzay çöpü haline gelmemek için yer kontrolü altında Ay'a indi.

Dünya'ya dönmek için uygun koşulların oluşmasını bekleyen yörünge-dönüş modülü kombinasyonu, Ay yörüngesinde 13 gün geçirdi. İki kez Ay-Dünya transfer manevrası ve bir kez de yörünge düzeltme işlemi gerçekleştiren dönüş modülü, yörünge modülünden ayrılarak örnekleri Dünya'ya getirdi.

Ayın evriminin anlaşılmasına katkı

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü araştırmacılarından Yang Wei, "İnsanlığın Ay keşfi tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil eden Çang'ı-6 misyonu, Ay'ın evriminin daha kapsamlı şekilde anlaşılmasına katkı sunacak." dedi.

Yang, "Yeni örnekler kaçınılmaz olarak yeni keşiflere kapı açacak. Çin mitolojisinde Ay'a yolculuk yapan ve Ay'da yaşayan bir kadın olan Çang'ı öyküsünden de anlaşılabileceği üzere, Ay'a yönelik merak yüz yıllardır Çin kültürünün derinlerine işlemiş durumda. Çinli bilim insanları an itibarıyla Ay bilimine katkıda bulunma fırsatını iple çekiyor." diye ekledi.

(AEK)