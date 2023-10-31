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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2023 10:54
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2023 10:56
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Çin Devlet Başkanı'ndan kadınlara: Çocuk yapın

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Ocak ayında ülke nüfusunun 60 yıldan bu yana ilk kez düştüğünü ve hızla yaşlanmakta olduğunu açıklamıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/31/cin-devlet-baskani-ndan-kadinlara-cocuk-yapin.jpg

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesindeki kadınların 'yeni bir aile trendi' başlatması gerektiğini söyledi ve 'çocuk yapın' çağrısı yaptı.

Ülkedeki 'üç çocuk politikası'nın 2021 yılında terk edilmesiyle birlikte ülkede yaşlanan nüfus ve doğum oranlarındaki rekor düşüşe dikkat çeken Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Yeni bir evlilik ve çocuk doğurma kültürünü aktif bir şekilde geliştirmek ve gençlerin evlilik, doğum ve aile konusundaki görüşlerine ilişkin rehberliği güçlendirmek" gerektiğini söyledi.

"Kalkınma ve ulusal ilerleme"

Artı Gerçek'te yer alan habere göre Çin Devlet Başkanı, kadınların işlerini iyi yapmalarının sadece kendi gelişimleriyle ilgili olmadığını, aynı zamanda "aile uyumu, sosyal uyum, ulusal kalkınma ve ulusal ilerleme" ile de ilgili olduğunu söyledi.

Doğum sayısı evlilik oranlarıyla ilişkili

Çin devlet haber ajansı Xinhua'da yayınlanan açıklamada Şi, kadınların rolüne ilişkin söylediklerinin Tüm Çin Kadın Federasyonu'nun yeni liderlik ekibiyle yapılan bir tartışmanın parçası olduğunu söyledi. Çin Komünist Partisi'nin resmi politikaları bekar kadınların çocuk sahibi olmasını zorlaştırdığı için doğum sayısı evlilik oranlarıyla yakından ilişkili. Son verilerse, yüksek çocuk bakım maliyetleri, kariyer engelleri, cinsiyet ayrımcılığı ve evlenmek istememe gibi faktörlerin birçok genç Çinli kadını çocuk sahibi olmaktan caydırdığını ortaya koyuyor.

60 yıldan bu yana ilk kez düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Ocak ayında ülke nüfusunun 60 yıldan bu yana ilk kez düştüğünü ve hızla yaşlanmakta olduğunu açıklamıştı.

Çinli yetkililer son iki yılda ülkedeki doğum oranlarını artırmak için mali teşvikler ve çocuk bakım olanaklarının artırılması gibi önlemler açıkladı. Devlet kontrolündeki medya da sık sık nüfus artışını ülkenin gücü ve "gençleşmesi" ile ilişkilendiriyor. 

(EMK)

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