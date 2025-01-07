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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Ocak 2025 09:33
 ~ Son Güncelleme: 7 Ocak 2025 09:49
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Çin'de 6.8 büyüklüğünde deprem

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 53 kişi öldü, 62 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Çin'de 6.8 büyüklüğünde deprem
*Fotoğraf: AA-arşiv

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde sabah 09.05'te 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), depremin merkez üssünü, Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı. Depremin, derinliğini 10 kilometre olarak duyurdu.

AA'nın Çin basınına dayandırdığı habere göre; depremde 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü. İlk belirlemelerde 53 kişi öldü, 62 kişi yaralandı.

Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurdu.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Deprem çin
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