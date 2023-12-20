Çin'de -16 C dereceye varan soğuklar depremle mücadeleyi güçleştiriyor

Pazartesi gece yarısı Çin'in Gansu eyaletinin kuzeybatı kırsalını vuran deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları -10 C derecede seyrederken kamu yayıncısı CCTV'nin haberine göre ulaşılan ölü sayısı 134'e yükseldi.

Kurtarma çalışmalarına katılanlar donma riski altında çalışıyor. Çarşamba sabahı itibarıyla yaralı sayısı da 1000 dolayında.

6.2 büyüklüğündeki depremin merkezi Gansu ve Şinghay vilayetleriyle sınırdaş Cişişan ilçesinde meydana geldi. Kamu medyasına göre, deprem 150 bini aşkın evi yıktı veya ağır hasara yol açtı. Depremi izleyen bir dizi artçı sarsıntı da çamur ve toprak kaymalarına neden oldu, elektrik hatlarına ve diğer yerel altyapıya "değişik derecelerde" zarar verdi.

Soğuk hava dalgası

Çin'in geniş bir kesimini günlerdir etkisi altına alan soğuk hava dalgası ortasında, depremin gerçekleştiği kuzeybatıdaki yüksek rakımlı bölgede -16 C'ye kadar düşen ısı kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.

Bin 500 itfaiyeci, bin 500 polis memuru, bin asker ve yaklaşık 400 sağlık personelinin katıldığı arama kurtma çalışmalarında enkaz altında kalan insanları çıkartma ve yaralıları tedavi çabaları sürüyor.

Soğukların devam edeceği haberlerine karşın evlerine dönmekten korkan bölge sakinleri açık alanlarda yaktıkları ateşlerin çevresinde toplanıyorlar.

The Guardian'ın haberine göre, depremi değerlendiren Gansu Eyaleti Sismoloji Bürosu, önümüzdeki günlerde bölgede 5 büyüklüğünde güçlü artçı sarsıntılar beklenebileceğini bildirdi.

Göreceli yüksek ölümlerin nedeni

Çin Jeoloji Bilimleri Akademisi'nden uzman Li Haibing, son depremdeki göreceli yüksek ölü sayısının, depremin sığlığından kaynaklandığını söyledi. "Bu nedenle, depremin büyüklüğü o kadar yüksek olmasa da yol açtığı sarsıntı ve yıkım büyük oldu" dedi.

Yıkımın büyüklüğünün bir başka nedeni olarak da depremin daha büyük yıkıma yol açacak şekilde dikey hareket etmesinin nispeten yoksul olan bölgedeki düşük kaliteli yapıları daha sert etkilemesi ve insanların depreme çoğunlukla evde ve uykuda oldukları gece saatlerinde yakalanmaları gösteriliyor.

Uzak ve dağlık deprem bölgesinde çoğunlukla Müslüman etnik gruplar ve yakınlarda da bazı Tibet toplulukları yaşıyor. Deprem sonrasında Xi Jinping, tüm güçlü arama kurtarma çabalarını ve etkilenen insanlar için uygun düzenlemeleri sağlamak için çağrıda bulundu.

Xinhua haber ajansının haberine göre Çin devlet başkanı Şi Cinping yerel yetkililerden yaralıları derhal tedavi altına almalarını ve can kaybını en aza indirmelerini istedi ve deprem durumunun ve hava değişikliklerinin yakından izlenmesi için direktif verdi.

Gansu eyaleti acil durum yönetim birimi sözcüsü Han Şucun, Salı sabahı basın toplantısında, yaralıların tedavisi için kasaba sağlık merkezinde bir tıbbi sığınak kurulduğunu, ağır yaralıların daha büyük merkezlere gönderildiğini belirtti.

(AEK)