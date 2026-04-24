Çin, Ay’da iki yeni mineral keşfettiğini duyurdu

Çinli bilim insanlarının, Ay’dan toplanan numunelerde daha önce bilinmeyen iki yeni mineral tespit ettiği bildirildi.

Global Times’ın haberine göre keşif, Sıçuan eyaletinin Çıngdu kentinde düzenlenen 11. Çin Uzay Günü açılış töreninde duyuruldu.

“Çang’ı-5” keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde bulunan fosfat minerallerine “magneziyoçangızit-(Y)” ve “çangızit-(Ce)” adları verildi.

Nadir toprak fosfatı sınıfındaki bu mineraller, Uluslararası Mineraloji Birliği Yeni Mineraller, Terimler ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından onaylanarak resmiyet kazandı.

Çin’in ikinci ve üçüncü Ay minerali keşfi

Söz konusu iki yeni mineral, Çin’in Ay örneklerinde keşfettiği ikinci ve üçüncü mineraller olarak kayda geçti. Çinli bilim insanları daha önce Eylül 2022’de de “çangızit-(Y)” adlı bir fosfat mineralini tespit ettiklerini açıklamıştı.

Son keşiflerle birlikte, bugüne kadar Ay’da tanımlanan mineral sayısı 8’e yükseldi. Daha önce ABD ve Rusya, Ay yüzeyinden getirilen örneklerle bu alanda öncü çalışmalar yapmıştı.

Çin’in “Çang’ı-5” aracı Kasım 2020’de Ay’a gönderilmiş, yaklaşık 1,73 kilogram kaya ve toprak örneği toplayarak Aralık 2020’de Dünya’ya geri dönmüştü. (TY)