Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Akademik Bakış Topluluğu, Çimpe Kalesi’nin konumuna ilişkin araştırmalar kapsamında Şarköy’ün Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki Cinbasar Kalesi’ne 14 Kasım’da bir gezi düzenledi.

Geziye bağımsız tarih araştırmacısı Dr. Metin Tetik, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Kayapınar, Millî Savunma Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe Kayapınar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aşkın Koyuncu ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ökkeş Narinç ve öğrenciler katıldı.

14. yüzyılda Osmanlıların Rumeli’ye geçiş sürecindeki ilk yerlerden biri olarak tarih literatüründe yer alan Çimpe (Çimbi/Cinbi) Kalesi’nin konumuna ilişkin araştırmalar uzun yıllardır devam ediyor.

Bazı tarihçiler kaleyi Gelibolu Yarımadası’nda ararken son yıllarda Osmanlı tahrir defterleri, Bizans kronikleri, tarihî yer adları ve arkeolojik yüzey araştırmaları üzerinden yürüyen çalışmalar, Şarköy ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Çimpe Kalesi’nin Şarköy’de bulunduğu görüşünü savunan tarihçilerden Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Kayapınar ve bağımsız tarih araştırmacısı Dr. Metin Tetik, araştırmalarını bianet’e anlattı.

Kayapınar: “Birbirimizi tanımadan aynı sonuca ulaştık”

Osmanlıların Rumeli’ye geçişi hangi tarihsel ve siyasi koşullarda gerçekleşti?

Aydınoğlu Umur Bey, Bizans İmparatoru Kantakuzenos ile yakın müttefik. Bizans’taki iç savaşta ona destek veriyor. Kantakuzenos’un rakiplerine ve Sırplara karşı mücadelesinde paralı asker olarak geliyor.

Bizans, Cinbi üzerinden Dimetoka ve Edirne’ye asker sevk ediyor. Bugünkü Şarköy-Malkara yolu diyebiliriz. Bu hat üzerinden asker sevk ediyor.

Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa, 1346’dan 1352’ye kadar müttefik olarak Sırplara ve Kantakuzenos’un rakibi İoannis’e karşı mücadele ediyor. Bu altı yıllık savaşta bölgeyi çok iyi tanımış oluyor.

Daha önce buraya Katalanlarla geçen Karasili Halil var. Bugünkü Malkara’nın Kermeyan köyünde, 1305 yılında Apros Savaşı’nda Bizans ordusunu yeniyorlar.

1352’den sonra Süleyman Paşa politikasını değiştirdi. Bizans’ı, Sırpları tanıdı, bölgenin askerî dengesini ölçtü, coğrafyayı çok iyi tanıdı. 1354 depreminde bu politika uygulama alanı buldu.

Çimpe Kalesi’nin Osmanlıların Rumeli’ye geçişindeki rolü nedir?

Süleyman Paşa, Cinbi Kalesi’ni zaten müttefik olarak bir üs olarak kullandı. Buradan Balkanların içlerine, Selanik’e, Sırbistan’a kadar asker sevk etti.

Mart 1354 depreminde Anadolu’dan, Kemer’den (Parion Antik Kenti) buraya asker nakletti. Asıl amaç Gelibolu’yu ele geçirmekti. Bildiği nokta burasıydı.

Gelibolu önlerinde şehri koruyan bir Bizans donanması vardı. Cinbi Limanı (Şarköy’ün Kazanağzı mevkisi) olarak geçen bir Bizans limanı daha vardı. Fakat orada savaş gemileri değil, nakliye gemileri vardı.

Süleyman Paşa, Gelibolu’daki Bizans donanmasını ve Cinbi Limanı’nı hedef alan bir harekât tasarladı. Osmanlı kuvvetleri, Kazanağzı mevkisindeki Cinbi Limanı üzerinden karayoluyla Cinbi Kalesi’ne ulaştı.

Burası daha önce de Orhan Bey’in kayınpederi Bizans İmparatoru Kantakuzenos döneminde Osmanlı kuvvetlerinin geldiği bir yerdi. Kantakuzenos, Balkanlarda güçlü bir devlet kuran Sırplara karşı Osmanlı kuvvetlerinden yardım istiyordu.

Bazı araştırmacılar Çimpe’nin Bolayır’da olması gerektiğini düşünüyor. Halbuki Süleyman Paşa’nın bildiği yer burasıydı. Bizans kaynaklarında 1 Mart’ı 2 Mart’a bağlayan gece, 1354 yılında, Gelibolu ve Cinbi Kalesi’nin ele geçirilmesiyle ilgili bilgiler mevcut.

“Cinbi nahiyesinin köylerini tespit ettik”

Çimpe Kalesi’nin Şarköy’de bulunduğu görüşünüz hangi tarihsel kaynaklara dayanıyor?

Bugün de burası Cinbi Hisar, Cinasar, Cinbasar, yani Cinbi kökü hâlâ yaşıyor.

“n-m” benzeşmesi var: Anbar-ambar, perşenbe-perşembe. Cinbi önce Cimbi’ye dönüşüyor. Oradan Cimbihisar, Cimbiasar, Cinbasar Tepe, Cinbasar Kalesi’ne dönüşüyor. Asar, kale demektir.

Ayhan Sekili ile Malkara üzerine bir doktora çalışması yaptık. Orada Cinbi nahiyesi geçiyor. Cinbi nahiyesi neresi diye baktığımızda köyleri gördük. Bulgur, Hasan, Müstecap, Sofular, Kalamış; bunların hepsi Cinbi nahiyesinde geçiyordu. Bir tek Cinbi Kalesi’ni bulamıyorduk.

Metin Tetik araziye indiği zaman buraya Cinbasar Kale dendiğini gördü.

Ondan önce Halil İnalcık hoca Şehirköy, yani Şarköy olması gerektiğini söylemişti. Irène Beldiceanu da Şarköy yakınlarında bir yerlerde olması gerektiğini yazmıştı. Biz bunun lokalizasyonunu yapamıyorduk.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem de Ganos yüzey araştırmaları çalışmalarında burayı Cinbasar Kalesi olarak sundu, fotoğraflarını yayımladı. Daha çok Roma, Bizans kalesi olarak değerlendirdi.

Burada Osmanlı tarihi araştırmaları Metin Tetik ile başladı. Bizim doktora tezimizde de teyit ettik. Cinbi nahiyesinin burası olduğu konusunda Metin Tetik ile birbirimizi tanımadan aynı sonuca ulaştık.

Bolayır’daki kale tartışması

Çimpe Kalesi’ni Gelibolu Yarımadası’nda, Bolayır çevresinde konumlandıran görüşleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bolayır, Gelibolu’ya daha yakın olduğu için Lapseki üzerinden en yakın noktanın orası olduğu düşünüldü. Oradan geçmek daha mantıklı gibi gözüktü ilk etapta.

Çimpe Kalesi olarak bilinen, levha asılan yer 19. yüzyıl tabyası özellikleri taşıyor. Mimari olarak 14. ve 15. yüzyıllarda gördüğümüz kale yapısını taşımıyor. Daha çok ateşli silahlar ortaya çıktıktan sonra topa yönelik bir yapılanma var orada.

Burası ise 14. yüzyıl özellikleri taşıyan, Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem’in de Geç Bizans dönemi olarak tanımladığı özellikte bir yer.

Burada Cinbi, Cinbihisar, Cinbasar adlarının Osmanlı döneminde yaşamaya devam ettiğini görüyoruz.

Savaşlar, salgınlar ve kalelerin işlevi

14. yüzyıl Rumeli’si, Bizans İmparatorluğu içindeki siyasi mücadelelerin, farklı askerî ittifakların ve büyük nüfus hareketlerinin yaşandığı bir coğrafyaydı. Kaleler, bu dönemde bölgede yaşayan topluluklar açısından nasıl bir işlev görüyordu?

14. yüzyılda Bizans’ta, Balkanlar’da, Rumeli’de asayiş kaybolmuş, köylü ektiği ürünün hasadını kaldıramaz hâle gelmiş. Bir istikrar arayışı var.

1348 yılında çok şiddetli bir veba salgını yaşanmış. Bizans iç savaşı var, Sırpların mücadelesi var, sürekli savaş hâlinde olma durumu var.

Kaleler inşa ediliyor. Bir saldırı ya da tehlike karşısında insanlar kaleye çekiliyor. Düşman gidince çıkıp araziyi ekiyor. Hasat vakti geldiğinde de düşman burayı yağmalıyor.

Bu bölgede pek çok kale var. Zeynep Koçel Erdem, Ganos yüzey araştırmasında bu bölgedeki kaleleri tespit edip yayımlamış.

Osmanlı, Orta Çağ’dan kalan bu kaleyi belirli bir süre kullanmaya devam ediyor. 16. yüzyılda burası uç bölgesi olmaktan çıkıyor. Daha sonra kaleler ya yıkılıyor ya da terk ediliyor. Serhat kalelerine önem veriliyor. Burası 16. yüzyıldan sonra önemini kaybediyor.

“Surların hatlarını ortaya çıkarmak gerekiyor”

Cinbasar Kalesi’nin korunması ve arkeolojik araştırmaların ilerlemesi için neler yapmak gerekiyor?

Öncelikle yol üzerine kalenin olduğu alana doğru yönlendirici levhalar konulmalı. Bu büyük bir eksiklik.

Kalenin definecilerin de tahrip ettiğini gördüğümüz yeri “varoş” tabir ettiğimiz yer. Pırnarların, çalı ve çırpıların arasından zorlukla girdiğimiz yer ise iç hisar bölümü.

Öncelikle surların hatlarının ortaya çıkması için bir yüzey çalışması yapılması gerekiyor. Ardından sanat tarihçileri ve arkeologların çalışmaya başlaması lazım.

Tarihî dokuya ağaçlar zarar veriyor. Kaçak kazılar var. Düzensiz yapılan her gezi türü faaliyet buraya zarar veriyor. Diğer sit alanlarında gördüğümüz gibi gezilerin de kontrol altında, bilinçli olarak organize edilmesi lazım.

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 2 Şubat 2007 tarihli ve 1270 sayılı kararıyla Cinbasar Kalesi’ni I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil etti. Kurul, 28 Mayıs 2024 tarihli ve 10214 sayılı kararıyla sit alanının sınırlarını yeniden düzenledi ve koruma statüsünü sürdürdü.

Tetik: “Osmanlı tahrir defterlerinde inceleme yaptım”

Çimpe Kalesi’nin konumuna ilişkin arşiv ve saha araştırmaları yürüten Dr. Metin Tetik, Gelibolu Yarımadası’nın yanı sıra Şarköy-Malkara-Keşan hattındaki tarihî yerleşim yerlerini de incelediğini belirtiyor.

Çimpe Kalesi’nin konumunu araştırırken hangi belgelerden yararlandınız?

Gelibolu Sancağı’nın 1475, 1519, 1535 ve 1601 yıllarına ait beş tahrir defterinde inceleme yaptım. Bu beş defterde Cinbi nahiyesini kademe kademe anlatıyor.

Defterlerin bir tanesinde “Kale-i Umurbey Çimpe derler” diyor. Umurbey köyünün Gazi Umur Bey ile bağlantısı olması yüksek ihtimal.

Umurbey’in etrafındaki köyleri sayıyor: Evreşe, Uluman, Yayaağaç, Şarköy, Kalamış. Osmanlı’da bu yer isimlerini defterlere kaydedenler kayıtları çok titiz tutuyor.

Gelibolu Yarımadası yıllarca arandı. Ortaköy civarında bu köylerin isimleri geçmiyor. Orada Bolayır ve köyleri var. Eksamil’den (Ortaköy), yani Kavak’tan sonra Evreşe ve Çimpe’ye ait köyler başlıyor.

İoannis Kantakuzenos, anılarında Gelibolu’dan bahsederken Çimpe’yi Trakya’da gösteriyor.

Arşiv araştırmalarının yanı sıra saha çalışmaları da yürüttünüz. Bu çalışmalar size hangi verileri sundu?

Ben Gelibolu Yarımadası’nda her yeri gezdim. Köyleri isimleriyle araştırdım, insanlarla konuştum. Buraya geldim, “Cintepe” dediler.

Cinbi, Cintepe, Cinbasar Tepe olmuş. “B”yi düşürürsen Cinasar olur. Asar, kale demektir. Belki buranın yerlisi Cinkale olarak biliyordu. Sonra yavaş yavaş kendi terminolojisine göre Cinbasar, Cintepe diyerek değiştirmiş görünüyor.

Osmanlı defterlerinde Umurbey köyü 1535’ten sonra Evreşe’ye bağlanıyor. Bence Umurbey köyü bugünkü Yeniköy. Sonradan ismi değişmiş olabilir. 1600’lü yıllardan sonra köyleri takip edemiyoruz. Umurbey köyünün isminin değişmiş olduğunu çok aradım, bulamadım.

Halil İnalcık hoca, Osmanlı’nın kuruluşuna ilişkin çalışmalarında yer isimlerini dikkate alıyor, arazileri geziyor, her noktayı işaretliyor, kaynakları karşılaştırıyor.

Burası Cintepe, Cinbi, Cinbasar Tepe. Bu bölgede birçok kale var. Bizans İmparatoru Kantakuzenos, Trakya diyerek bu tarafı söylüyor. Tahrir defterleri buradaki köyleri söylüyor.

“Defterlerde Bolayır ve Cinbi ayrı ayrı geçiyor”

Osmanlı tahrir defterlerinde Bolayır ve Çimpe çevresindeki yerleşimlere ilişkin hangi bilgiler yer alıyor?

Defterlerde Bolayır kasabası diyor ve etrafındaki köyleri sayıyor. Orada Kale-i nahiyesi var, Eceabat nahiyesi var. Bolayır’ın köylerini sayıyor; Doğanaslan, Kalehisar diyor. Sonra bir bakıyorsunuz, Cinbi nahiyesi var, Umurbey köyü var. Sonra buraları Evreşe’ye bağlıyor.

Osmanlı kâtibi köyleri tek tek gezerek kayıt tutuyor. Osmanlı defterlerinde sıra sıra yazıyor; Sofuoğlu, Bulgur, Uluman. Hepsi burada.

O defterler vergi defterleri, köy isimlerini kaydediyor. En küçük mevki ismini bile kaydediyor; Ahmetbey Çiftliği, Mehmetbey Çiftliği, şu mera gibi.

Kavakköy’den önce bir köy var, eski bir yerleşim yeri: Koruköy. 1346 tarihli Bizans kaynaklarında geçiyor.

Çimpe Kalesi, Umurbey köyü, Gaziköy’e kadar Gelibolu’ya bağlı.

Çimpe Kalesi hakkında ne biliyoruz? Tarihçiler, Bizans kaynaklarında Tzympe, Osmanlı kaynaklarında ise Cinbi, Çimbi ve Çin Hisarı gibi adlarla karşılaştıkları kalenin konumu konusunda uzun yıllardır farklı görüşler ileri sürüyor. Tarihçi M. Münir Aktepe, 1993 yılında TDV İslâm Ansiklopedisi için kaleme aldığı “Çimbi” maddesinde, kalenin kesin konumu konusunda araştırmacılar arasında görüş birliği bulunmadığını belirtiyor. Aktepe, Gelibolu’nun güneyindeki Sestos kalıntıları çevresini ve Bolayır’ın kuzeyinden Kazanağzı’na uzanan bölgeyi farklı araştırmacıların işaret ettiği yerler arasında sayıyor. Tarihçi Feridun Emecen de 2010 yılında TDV İslâm Ansiklopedisi için kaleme aldığı “Süleyman Paşa” maddesinde, Âşıkpaşazâde, Neşrî ve Oruç Bey’in aktarımlarından hareketle Çimpe’nin Osmanlıların denetimine geçmesinin ardından Bolayır’ın bölgedeki askerî faaliyetlerin merkezi hâline geldiğini belirtiyor. Tarihçi Elizabeth Zachariadou ise Süleyman Paşa’nın mezarının Bolayır’da bulunmasından hareketle kalenin bu bölgenin yakınlarında olabileceği görüşünü savunuyor. Colin Imber de Bolayır ihtimali üzerinde duruyor. Halil İnalcık ve Irène Beldiceanu ise Şarköy çevresini işaret eden araştırmacılar arasında yer alıyor. Bolayır'da kale olduğu düşünülen yerdeki bilgilendirme Yeni araştırmalar ne söylüyor? Anadolu Ajansı’nın (AA) 13 Ekim tarihli haberine göre Levent Kayapınar’ın danışmanlığında Ayhan Sekili’nin hazırladığı XV-XVI. Yüzyıllarda Malkara Kazası başlıklı doktora tezi de Çimpe Kalesi’nin konumuna ilişkin yeni veriler sunuyor. Araştırmacılar, 2020’de başladıkları çalışmalarda Osmanlı tahrir defterlerini, kronikleri, tarihî yer adlarını, bölgenin coğrafi özelliklerini ve önceki arkeolojik yüzey araştırmalarını birlikte değerlendirdi. Araştırma sonuçları, tarihsel kaynaklarda geçen Çimpe Hisarı ve Çimpe Limanı’nın Şarköy ve Malkara çevresiyle ilişkili olabileceği görüşünü güçlendiriyor. Öte yandan kalenin konumunun yanı sıra Osmanlıların Çimpe’yi hangi tarihte ve hangi koşullarda denetim altına aldığı konusunda da farklı görüşler bulunuyor. Münir Aktepe, Bizans İmparatoru Kantakuzenos’un, Süleyman Paşa’nın sağladığı askerî yardım karşılığında kaleyi 1353 yılında Osmanlılara verdiğini belirtiyor. Metin Tetik ise 2023 tarihli makalesinde Osmanlıların Rumeli’deki fetihlerinin 1352’de değil, 1-2 Mart 1354 depreminin ardından başlamış olabileceğini savunuyor.

(YÖ/VC/HA)