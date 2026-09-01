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YT: Yayın Tarihi: 01.09.2026 11:33 1 Eylül 2026 11:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.09.2026 11:38 1 Eylül 2026 11:38
Okuma Okuma:  3 dakika

Çimento fabrikası davasında bilirkişi raporunun arkasından şirket danışmanı çıktı

Muğla’daki Bayır-Deştin Entegre Çimento Fabrikası projesine ilişkin davada hazırlanan bilirkişi raporunun dijital künyesinde, bilirkişi heyetinde yer almayan ve projenin ÇED raporunun bir bölümünü hazırlayan Remzi Seyfioğlu’nun adı yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çimento fabrikası davasında bilirkişi raporunun arkasından şirket danışmanı çıktı
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Muğla’nın Menteşe ve Yatağan ilçeleri sınırında yapılmak istenen Bayır-Deştin Entegre Çimento Fabrikası projesine ilişkin davada projeye “yapılabilir onayı” veren bilirkişi şirketin danışmanı çıktı.

Gündem Fethiye’den Hülya Çetinkaya’nın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 3 Temmuz 2025’te verdiği üçüncü “ÇED Olumlu” kararının iptali istemiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi, yurttaşlar ve Akdeniz Yeşilleri Derneği dava açtı.

Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin kararıyla 17 Haziran 2026’da yapılan keşfin ardından dokuz kişilik bilirkişi heyeti, 87 sayfalık raporunu 6 Temmuz’da mahkemeye sundu. Heyet, projeyi incelediği sekiz uzmanlık alanında “teknik usullere, kamu yararına ve çevre mevzuatına uygun ve olumlu” buldu.

Meta veride danışmanın ismi 

Ancak gazete raporu incelendiğinde, tarafsız olması gereken bilirkişi raporunun hem dijital künyesinde hem de içeriğinde şirketin savunma metinlerinin izleri gördü.

Bilirkişi heyeti Prof. Dr. Gültekin Tarcan (jeoloji mühendisi/hidrojeoloji), Prof. Dr. Hasan Koç (biyolog), Prof. Dr. Fahri Yiğit (ziraat mühendisi), Öğr. Gör. Hüseyin Ökten (harita mühendisi), Hasan Özgür Bağıröz (çevre yüksek mühendisi/meteoroloji uzmanı), Adalet Öner (çevre yüksek mühendisi), Ali Saral (maden mühendisi), Yalçın Özcan (jeoloji mühendisi) ve Öğr. Gör. Gürkan Demiröz’ten (orman yüksek mühendisi) oluşmuştu.

UYAP üzerinden alınan bilirkişi raporu nüshalarının dijital künyesinde dokuz bilirkişi yerine Remzi Seyfioğlu’nun adı geçiyordu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi olan Seyfioğlu projenin ÇED raporunda, fabrikanın ve ocakların hava kalitesine etkisi ile gürültü değerlendirmesini yazan isimdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da mahkemeye sunduğu savunmada da tesisin filtre sistemi ve diğer bazı teknik düzenlemeleri için Seyfioğlu’nun hazırladığı rapora atıf yapmıştı.

Yani Seyfioğlu, dokuz kişilik bilirkişi heyetinin üyesi değil, davalı şirketin ve Bakanlık’ın teknik danışmanı.

Gazete farklı tarihlerde UYAP’tan temin edilen üç bilirkişi raporu nüshasını incelediğini, üç dosyada da yazar bilgisinin “Remzi Seyfioğlu”, oluşturulma zamanının ise 6 Temmuz 2026 saat 10.30 olarak göründüğünü bildirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bilirkişi raporuna itiraz etti. Sonrasında ise rapor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bilirkişilerin tarafsızlığı

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu‘nun 3’üncü maddesindeki temel ilkelere göre bilirkişi, görevini “dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak” yerine getirir ve “hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.”

Bilirkişilik Yönetmeliği‘nin 8’inci maddesi de bilirkişinin davanın taraflarına karşı bağımsız olduğunu ve “bağımsızlığına zarar verebilecek veya böyle bir izlenim uyandırabilecek her türlü davranış ve ilişkiden uzak” duracağını; 9’uncu maddesi ise görev süresince taraflardan gelen danışmanlık benzeri görevleri kabul edemeyeceğini söylüyor.

Madde 10 da “adalete olan güveni zedeleyen veya şüpheye düşüren her türlü tavır ve davranıştan” kaçınacağını düzenliyor. Rapor içerik olarak incelendiğinde ise savunucu yapı göze çarpan durumlardan biri oluyor. Örneğin projede mermer atıkları ve santral küllerinin kullanılmasının “döngüsel ekonomiye devasa bir kamu yararı” sağlayacağı, şirketin ödeyeceği devlet hakkı, vergi ve harçların da kamu yararı unsuru olarak sayılacağı söyleniyor.

Hülya Çetinkaya’nın araştırmasının tamamı için tıklayın

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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