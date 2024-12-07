Cihatçılar Şam banliyölerine girdiklerini söylüyor

Muhalif aktivistler ve silahlı ayaklanmanın liderlerinden gelen haberlere göre, İdlib'den başlayıp Halep, Hama ve Humus'u ele geçirerek süren Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) ve Türkiye tarafından kurulup donatılan Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ortak harekatı Şam banliyölerine ulaştı.

Uzun yıllardır Suriye'deki çatışmayı gözleyen merkezi Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdurrahman, The Guardian'a ayaklanmanın Şam banliyöleri Maadamiye, Jaramana ve Daraya'ya ulaştığını söyledi.

Abdurrahman'a göre, cihatçılar ayrıca Suriye'nin doğusundan Şam'ın Harasta banliyösüne doğru yürüyor.

Ayaklanmanın yöneticilerinden Hassan Abdul-Ghani de, Telegram hesabından harekatın "son aşamasında" Şam'ı kuşatmaya başladığını, savaşçıların güney Suriye'den Şam'a doğru ilerlediğini söyledi.

Suriye hükümeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Şam'da olduğunu açıkladı.

(AEK)