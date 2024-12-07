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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Aralık 2024 19:00
 ~ Son Güncelleme: 7 Aralık 2024 19:29
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SURİYE ORDUSU DİRENMİYOR

Cihatçılar Şam banliyölerine girdiklerini söylüyor

Şam'dan gelen haberlere göre, Suriye'de süren giden silahlı ayaklanma başkentin banliyölerine ulaştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Abdurrahman, harekatın Maadamiye, Caramana ve Daraya'ya vardığını söyledi. Hükümet Esad'ın Şam'da olduğunu duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Cihatçılar Şam banliyölerine girdiklerini söylüyor
Şam'da protestocular Hafız Esad'ın heykelini yıkıyor/SkyNews

Muhalif aktivistler ve silahlı ayaklanmanın liderlerinden gelen haberlere göre, İdlib'den başlayıp Halep, Hama ve Humus'u ele geçirerek süren Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) ve Türkiye tarafından kurulup donatılan Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ortak harekatı Şam banliyölerine ulaştı.

Uzun yıllardır Suriye'deki çatışmayı gözleyen merkezi Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdurrahman, The Guardian'a ayaklanmanın Şam banliyöleri Maadamiye, Jaramana ve Daraya'ya ulaştığını söyledi.

Abdurrahman'a göre, cihatçılar ayrıca Suriye'nin doğusundan Şam'ın Harasta banliyösüne doğru yürüyor.

Ayaklanmanın yöneticilerinden Hassan Abdul-Ghani de, Telegram hesabından harekatın "son aşamasında" Şam'ı kuşatmaya başladığını, savaşçıların güney Suriye'den Şam'a doğru ilerlediğini söyledi.

Suriye hükümeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Şam'da olduğunu açıkladı.

(AEK)

Haber Yeri
Şam
htş SMO şam esad
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