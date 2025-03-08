ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 8 Mart 2025 22:30
 ~ Son Güncelleme: 9 Mart 2025 18:09
2 dk Okuma

23. FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ

Cihangir'de gözaltına alınan 112 kadın ve LGBTİ+ serbest

Yürüyüşün sona ermesinin ardından bir grup kadın ve LGBTİ+’nın etrafını çeviren polis, ‘yasaklı slogan’ atıldığı gerekçesiyle çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Cihangir'de gözaltına alınan 112 kadın ve LGBTİ+ serbest
Fotoğraf: Fatoş Erdoğan

İstanbul’da 23. Feminist Gece Yürüyüşü, Sıraselviler Caddesi’nden Cihangir’e yapılan yürüyüş ve burada yapılan açıklamanın ardından sona erdi.

Polis, yürüyüşün sonra ermesinin ardından Cihangir Caddesi üzerinde bir grup kadın ve LGBTİ+’nın etrafını çevirdi.

Polis, etrafını çevirdiği 112 kadın ve LGBTİ+'yı gözaltına aldı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan 111 kişi serbest bırakılırken 1'i savcılığa sevk edildi.

Feminist aktivist Feride Eralp, polislere tepki göstererek, “Burada herhalde 100-200 kişiyizdir. Binlerce kişilik eylemde, 100-200 kişiyi bir şekilde tuzağa düşürmüş durumdalar. Bu utanç verici bir durum. Siz burada tamamen keyfi bir uygulama yapıyorsunuz” dedi.

Kadınlar ve LGBTİ+’lar Taksim’de: "Eşitliği almadan bitmeyecek bu isyan"
23. FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ
Kadınlar ve LGBTİ+’lar Taksim’de: "Eşitliği almadan bitmeyecek bu isyan"
8 Mart 2025

Eralp, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Açın burayı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara şiddet uygulamayın. Eğer bizi burada almaya çalışacaksanız, hepimize şiddet uygulayarak alacaksınız. Bunu siz de biliyorsunuz. Bugün şiddet olmadan bitsin. Sizin göreviniz kadınları şiddetten korumak, kadınlara şiddet uygulamak değil. Burada erkek şiddetine karşı hakları, özgürlükleri için yürüdü kadınlar. Bırakın dağılalım”

Alana gözaltı aracı getiren polis, ‘yasaklı slogan’ atıldığı gerekçesiyle çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
23. Feminist Gece Yürüyüşü İstanbul feminist mücadele LGBTİ+ mücadelesi
ilgili haberler
İSTANBUL 23. FEMINIST GECE YÜRÜYÜŞÜ
"Feminist mücadelemiz hayatlarımızı ve dünyayı değiştiriyor"
8 Mart 2025
/haber/feminist-mucadelemiz-hayatlarimizi-ve-dunyayi-degistiriyor-305251
23. FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ
Kadınlar ve LGBTİ+’lar Taksim’de: "Eşitliği almadan bitmeyecek bu isyan"
8 Mart 2025
/haber/kadinlar-ve-lgbti-lar-taksimde-esitligi-almadan-bitmeyecek-bu-isyan-305243
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İSTANBUL 23. FEMINIST GECE YÜRÜYÜŞÜ
"Feminist mücadelemiz hayatlarımızı ve dünyayı değiştiriyor"
8 Mart 2025
/haber/feminist-mucadelemiz-hayatlarimizi-ve-dunyayi-degistiriyor-305251
23. FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ
Kadınlar ve LGBTİ+’lar Taksim’de: "Eşitliği almadan bitmeyecek bu isyan"
8 Mart 2025
/haber/kadinlar-ve-lgbti-lar-taksimde-esitligi-almadan-bitmeyecek-bu-isyan-305243
Sayfa Başına Git