Cihangir'de gözaltına alınan 112 kadın ve LGBTİ+ serbest

İstanbul’da 23. Feminist Gece Yürüyüşü, Sıraselviler Caddesi’nden Cihangir’e yapılan yürüyüş ve burada yapılan açıklamanın ardından sona erdi.

Polis, yürüyüşün sonra ermesinin ardından Cihangir Caddesi üzerinde bir grup kadın ve LGBTİ+’nın etrafını çevirdi.

Polis, etrafını çevirdiği 112 kadın ve LGBTİ+'yı gözaltına aldı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan 111 kişi serbest bırakılırken 1'i savcılığa sevk edildi.

Bir arkadaşımız hala polis tarafından tutuluyor. Takipçi olmaya devam edeceğiz. Diğer tüm arkadaşlarımızı aldık! Yaşasın feminist dayanışma, yaşasın mücadelemiz! pic.twitter.com/5RRYGgSHQ9 — 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü (@8MartYuruyus) March 9, 2025

Feminist aktivist Feride Eralp, polislere tepki göstererek, “Burada herhalde 100-200 kişiyizdir. Binlerce kişilik eylemde, 100-200 kişiyi bir şekilde tuzağa düşürmüş durumdalar. Bu utanç verici bir durum. Siz burada tamamen keyfi bir uygulama yapıyorsunuz” dedi.

23. FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ Kadınlar ve LGBTİ+’lar Taksim’de: "Eşitliği almadan bitmeyecek bu isyan"

Eralp, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Açın burayı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara şiddet uygulamayın. Eğer bizi burada almaya çalışacaksanız, hepimize şiddet uygulayarak alacaksınız. Bunu siz de biliyorsunuz. Bugün şiddet olmadan bitsin. Sizin göreviniz kadınları şiddetten korumak, kadınlara şiddet uygulamak değil. Burada erkek şiddetine karşı hakları, özgürlükleri için yürüdü kadınlar. Bırakın dağılalım”

Alana gözaltı aracı getiren polis, ‘yasaklı slogan’ atıldığı gerekçesiyle çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

(VC)