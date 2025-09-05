ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Eylül 2025 08:02
 ~ Son Güncelleme: 5 Eylül 2025 08:21
2 dk Okuma

Cihaner: Dava iki yıl sonra açılmış, tedbir verilemez

Cihaner davaların kanuna aykırı şekilde açıldığını söyledi: “İlgililerin elinde eski kanun metni mi var, yoksa 180. maddeyi okumaya üşendiler mi, bilemiyorum.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Cihaner: Dava iki yıl sonra açılmış, tedbir verilemez
Fotoğraf: CHP Basın

Eski Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP eski milletvekili İlhan Cihaner, CHP İstanbul İl Kongresi ve 38. Kurultay’a ilişkin açılan davaları değerlendirdi.

Özgür Çelik kimdir?
Özgür Çelik kimdir?
3 Eylül 2025

Cihaner, kamu davalarının seçimden yaklaşık iki yıl sonra açıldığını belirterek, “298 Sayılı Kanunun 180. maddesi açık. Seçim suçlarına ilişkin davalar seçimden sonra en geç altı ay içinde açılmazsa kovuşturma yapılamaz. Yargıtay’ın da bu yönde yüzlerce kararı var. Buna rağmen iddianamelerin kabul edilmesi, hatta bu iddialar üzerinden tedbir kararları verilmesi gerçekten inanılmaz” dedi.

8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkeme, mevcut il başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına karar verdi. Ayrıca Gürsel Tekin kayyım olarak atanırken, tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi.

Bu karar doğrultusunda İlçe Seçim Kurulu, 13 Eylül’de yapılması planlanan CHP Ataşehir İlçe Kongresi’ni iptal etti. Ardından Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir İlçe Seçim Kurulları da aynı gerekçeyle kongrelerin yapılmamasına karar verdi.

CHP yönetimi ise bu kararların ardından harekete geçti. Parti, ilçe kongrelerinin durdurulmasına yönelik kararların iptali için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. YSK’nın bugün saat 14.30’da toplanarak itirazları görüşeceği, alınacak kararın kesin olacağı bildirildi.

Cihaner ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, davaların kanuna aykırı şekilde açıldığını savunarak şu soruyu dile getirdi:
“İlgililerin elinde eski kanun metni mi var, yoksa 180. maddeyi okumaya üşendiler mi, bilemiyorum.”

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 12 kişi hakkında tahliye kararı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 12 kişi hakkında tahliye kararı
Bugün 00:06
Ataşehir'in ardından CHP'nin Sarıyer ve Esenyurt kongrelerine de engelleme
Ataşehir'in ardından CHP'nin Sarıyer ve Esenyurt kongrelerine de engelleme
4 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ekrem imamoğlu CHP İstanbul İl Örgütü ilhan cihaner
ilgili haberler
Özel: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir
3 Eylül 2025
/haber/ozel-chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celiktir-311112
Özgür Çelik: Biz il binamızda olacağız, örgütümüz burada olacak
2 Eylül 2025
/haber/ozgur-celik-biz-il-binamizda-olacagiz-orgutumuz-burada-olacak-311090
Özgür Çelik: Copy-paste yöntemiyle tutuklama yaptılar
19 Ağustos 2025
/haber/ozgur-celik-copy-paste-yontemiyle-tutuklama-yaptilar-310571
Özgür Çelik: İnan Güney sistematik şekilde hedef alındı
15 Ağustos 2025
/haber/ozgur-celik-inan-guney-sistematik-sekilde-hedef-alindi-310466
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Erken seçim şart
13 Ağustos 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celik-erken-secim-sart-310375
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında gözaltı kararı
8 Temmuz 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celik-hakkinda-gozalti-karari-309258
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Özel: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir
3 Eylül 2025
/haber/ozel-chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celiktir-311112
Özgür Çelik: Biz il binamızda olacağız, örgütümüz burada olacak
2 Eylül 2025
/haber/ozgur-celik-biz-il-binamizda-olacagiz-orgutumuz-burada-olacak-311090
Özgür Çelik: Copy-paste yöntemiyle tutuklama yaptılar
19 Ağustos 2025
/haber/ozgur-celik-copy-paste-yontemiyle-tutuklama-yaptilar-310571
Özgür Çelik: İnan Güney sistematik şekilde hedef alındı
15 Ağustos 2025
/haber/ozgur-celik-inan-guney-sistematik-sekilde-hedef-alindi-310466
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Erken seçim şart
13 Ağustos 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celik-erken-secim-sart-310375
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında gözaltı kararı
8 Temmuz 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celik-hakkinda-gozalti-karari-309258
Sayfa Başına Git