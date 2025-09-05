Cihaner: Dava iki yıl sonra açılmış, tedbir verilemez

Eski Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP eski milletvekili İlhan Cihaner, CHP İstanbul İl Kongresi ve 38. Kurultay’a ilişkin açılan davaları değerlendirdi.

Cihaner, kamu davalarının seçimden yaklaşık iki yıl sonra açıldığını belirterek, “298 Sayılı Kanunun 180. maddesi açık. Seçim suçlarına ilişkin davalar seçimden sonra en geç altı ay içinde açılmazsa kovuşturma yapılamaz. Yargıtay’ın da bu yönde yüzlerce kararı var. Buna rağmen iddianamelerin kabul edilmesi, hatta bu iddialar üzerinden tedbir kararları verilmesi gerçekten inanılmaz” dedi.

8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkeme, mevcut il başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına karar verdi. Ayrıca Gürsel Tekin kayyım olarak atanırken, tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi.

Bu karar doğrultusunda İlçe Seçim Kurulu, 13 Eylül’de yapılması planlanan CHP Ataşehir İlçe Kongresi’ni iptal etti. Ardından Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir İlçe Seçim Kurulları da aynı gerekçeyle kongrelerin yapılmamasına karar verdi.

CHP yönetimi ise bu kararların ardından harekete geçti. Parti, ilçe kongrelerinin durdurulmasına yönelik kararların iptali için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. YSK’nın bugün saat 14.30’da toplanarak itirazları görüşeceği, alınacak kararın kesin olacağı bildirildi.

Cihaner ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, davaların kanuna aykırı şekilde açıldığını savunarak şu soruyu dile getirdi:

“İlgililerin elinde eski kanun metni mi var, yoksa 180. maddeyi okumaya üşendiler mi, bilemiyorum.”

