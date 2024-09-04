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Yayın Tarihi: 4 Eylül 2024 10:14
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2024 10:44
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Cihan Kolivar hayatını kaybetti

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, siroza bağlı kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Cihan Kolivar hayatını kaybetti

İki yıl önce ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar (67) hayatını kaybetti.

Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi Kolivar, müvekkilinin yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Cihan Kolivar tutuklandı
"Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Cihan Kolivar tutuklandı
9 Kasım 2022

Cihan Kolivar, Habertürk’te katıldığı programda, ekmek fiyatına gelen zamlar ve ekmeğin kaç TL olması gerektiği ile ilgili tartışma sırasında, “Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir" demişti.

Program sunucusu Afşin Yurdakul'un sözünü açmasını istemesi üzerine Kolivar, "Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezbere konuşmuyorum. Türkiye’de ekmek, kişi başı tüketim 210 kilo. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere’de de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor” diye konuşmuştu.

Kolivar’ın bu sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlatmış, Kolivar, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak’ suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Adliyeye çıkarılan Kolivar, sorgulandığı nöbetçi cumhuriyet savcısınca sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanmıştı. Ancak Kolivar bu sözleri nedeniyle değil eski tarihli bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek, ‘cumhurbaşkanına hakaretten’ tutuklanmıştı.

Kolivar, sekiz gün cezaevinde tutulmuş, avukatı aracılığıyla yapılan itiraz sonucu tahliye edilmişti. 

Cihan Kolivar: Bir şey bulamayıp aylar önce yazdığım yorumları çıkardılar
EKMEK ÜRETİCİLERİ SENDİKASI BAŞKANI
Cihan Kolivar: Bir şey bulamayıp aylar önce yazdığım yorumları çıkardılar
19 Kasım 2022

(RT)

Cihan Kolivar
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