Çiğli Belediyesi’nin işten çıkardığı kadınlar: “Yok sayılıyoruz ama vazgeçmeyeceğiz”

İzmir Çiğli Belediyesi'nde çalışırken işten atılan 16 işçi, 14 günlük yürüyüşün ardından Ankara’ya ulaştı. İşlerini geri alabilmek için mücadele eden tamamı kadın işçiler bugün CHP Genel Merkezi önünde gelerek eylem yaptı.

Basının ve siyasilerin kendilerini yok saydığını söyleyen işçiler “Biz buradayız, sesimizi duyurana kadar da buradan ayrılmayacağız. Bu sadece bizim değil, emeği görmezden gelinen tüm kadınların mücadelesidir” dedi.

“Kadınların siyasette eşit ve onurlu temsili için mücadele ediyoruz”

Burada konuşma yapan işçilerden Hale Ören Özdinçer, Haziran 2024’ten bu yana taleplerini görünür kılmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ören-Özdinçer, "Ancak gördüğümüz şey hep aynı sessizlik. Yok sayılma. Görmezden gelinme. Oysa biz, sadece kendi adımıza değil, bu ülkede her gün şiddete, ayrımcılığa, yok sayılmaya maruz kalan milyonlarca kadın adına konuşuyoruz. Bu direniş, sadece bir pozisyon, bir görev ya da bir temsil meselesi değil. Bu direniş, kadınların siyasette eşit ve onurlu temsili, emeklerinin değer görmesi ve mücadelelerinin istismar edilmemesi içindir. CHP, yıllardır kadınların sesi olduğunu iddia ediyor, bizler de her seçim döneminde sokaklarda bunu anlattık. İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuzca çıkıldığında en güçlü tepkiyi veren partilerden biri oldu, ancak biz burada, tam da bu sözleşmenin özüne aykırı bir biçimde yok sayılıyoruz" diye konuştu.

“Karanlıkta bırakılmış bir hakikat”

Halkın sesi olma iddiasındaki basın kuruluşlarının direnişlerini görmediğini da belirten Ören-Özdinçer, "Biz buradayız. Günlerdir sokaktayız, ama ekranlarda ve manşetlerde yokuz. Kadınların bir partiden talepte bulunması riskli mi görülüyor, rahatsız edici mi sayılıyor, bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var: Basının görmediği her kadın mücadelesi, karanlıkta bırakılmış bir hakikat olur. Biz bu hakikati karanlıkta bırakmayacağız. Gerekirse haftalarca, aylarca burada olacağız. Çünkü bu mücadele sadece 16 kadının değil, sesi bastırılmaya çalışılan herkesin mücadelesidir. Ve son olarak şunu söylüyoruz: Kadınlar ne zaman bir araya gelse, bir şeyler değişir. Yine değişecek. CHP'nin de, basının da kamuoyunun da bu sesi duyması için buradayız. Kararlıyız, vazgeçmeyeceğiz " ifadelerini kullandı.

İşten çıkarılan Çiğli Belediyesi'nin kadın işçileri Ankara’ya yürüyor

Ne olmuştu? Çiğli Belediyesi, 10 Haziran 2024’te fazla istihdam gerekçesiyle 104’ü kadın 147 işçiyi işten çıkardı. İşçilerin 125'i belediye iştiraki ÇİBEL, 22'si de Çiğli Gıda şirketinde çalışıyordu. İşçiler direniş başlattı. Çiğli Belediyesi ve CHP işçilerin yeni yılda işe geri alınacakları sözünü verdi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız işçilerin geri alınacağı sözünü sosyal medyadan duyurdu. Bunun üzerine işçiler eylemlerine ara verdi. Ancak işçiler işe geri alınmadı. Sözlerin tutulmaması üzerine 16 kadın işçi 1 Mayıs’ta İzmir’den Ankara’ya yürüyüş başlattı.

(MG/HA)