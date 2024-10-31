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Yayın Tarihi: 31 Ekim 2024 17:31
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2024 17:42
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Çiğli Belediyesi, TUSAŞ saldırısı failinin ağabeyini işten attı

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, güvenlik amiri Mine Sevjin Alçiçek’in ağabeyi D.A.’nın işine son verdi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Çiğli Belediyesi, TUSAŞ saldırısı failinin ağabeyini işten attı

Çiğli Belediyesi, 23 Ekim’de Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine bombalı ve silahlı saldırı düzenlen iki kişi arasındaki Mine Sevjin Alçiçek’in ağabeyi D.A.’yı işten attı.

Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, güvenlik amiri olarak çalışan D.A.’nın belediyeyle ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

Yıldız, “Kararımız ve gerekçeleriyle ilgili duruşumuz ortadadır. Vatanın bölünmez bütünlüğüne kastedenlere karşı mücadelemiz, ülke ve milletimizin bütünlüğünü hedef alanlara karşı duruşumuz tartışmasızdır” dedi.

D.A. 2013'te taşeron firmada güvenlik personeli olarak işe başlamış, 2018’de taşeron işçilerin kadroya alınma şartlarını belirleyen 696 sayılı Karar Hükmünde Kararname'yle belediyeye girmişti. İzmir Valiliği de D.A.’nın özel güvenlik kimlik kartını en son 2022'de yenilemişti.

Onur Emrah Yıldız, 31 Mart seçimlerinin ardından Haziran ayında da 147 işçiyi işten çıkarmıştı.

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Suçun şahsiliği ilkesine aykırı

Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın D.A’yı Mine Sevjin Alçiçek’in ağabeyi olduğu gerekçesiyle işten atması çağdaş ceza hukukunun en önemli ilkelerinden olan ‘suçun ve cezanın şahsiliği ilkesi’ne aykırı.

Bu kural gereğince, kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulabilir, başkasının işlediği fillere iştirak etmedikçe sorumlu tutulamaz.

İlke Anayasa ve Türk Ceza Kanunu’nda girmiş durumda. TCK 20, Anayasa madde 38'in tekrarı olarak ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine yer veriyor ve şöyle diyor:

“Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.”

(HA)

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