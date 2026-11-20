Alîkarê Şaredarê Eyûpsûltanê Çagdaş Can Elmali ku di çarçoveya lêpirsîna Serdozgeriya Enqereyê ya li dijî Şaredariya Eyûpsûltanê de di 19ê Mijdarê de hatibû desteserkirin, hat girtin.
Di çarçoveya lêpirsînê de Şaredar Mithat Bulent Ozmen jî di nav de 13 kes hatibûn girtin û 4 kes jî bi şertê kontrola edlî hatibûn berdan.
Li dijî Şaredariya Eyupsultanê operasyon pêk hat: Saredar jî di nav de 28 kes hatin desteserkirin
Di heman dosyayê de Alîkarê Şaredarê Eyûpsûltanê Çağdaş Can Elmalı jî duh hatibû desteserkirin.
Biryara girtina Elmal,yê desteserkirî hat dayîn.
Çi bûbû?
Di 2ê Cotmeha 2026an de di çarçoveya lêpirsîna ku li dijî Şaredariya Eyupsultanê ya Stenbolê tê meşandin de Serokê Şaredariyê Mithat Bulent Ozmen jî di nav de 28 kes hatibûn desteserkirin.
Di çarçoveya lêpirsînê de gumanbar bi "endamtiya rêxistina sûc", "bertîlgirtin", "bertîldan" û "gendeltiya di îhaleyê de" hatibûn tohmetbarkirin.
Şaredar Ozmen jî di nav de 13 kes hatin girtin û 15 kes jî bi şertê kontrola edlî serbest bûn.
(FY/AY)