Cîgira Şaredarê Beykozê Ozlem Vural Gurzelê ji CHPê îstifa kir

Piştî girtina Şaredarê Beykozê Alaattin Koseler, Ozlem Vural Gurzel, weke Cîgira Şaredar hatibû hilbijartin. Gurzelê ji CHPê îstifa kir.
Vural Gurzelê li ser medyaya civakî îstifaya xwe ragihand û got, "Tawanbarkirinên bê bingeh, buxtan û zextên ku gihîştine tûndkariya psîkolojîk, êdî ji sînorê tehemila min derbas bûne."
Vural Gurzelê diyar kir ku tenê endamên meclîsa AKP û MHPê û her weha xelkê Beykozê piştgirî û qîmet dane wê û gotiye:
"Ez ji 10ê Adara 2025an vir ve wek Cîgira Şaredarê Beykozê kar dikim. Di bin van şert û mercan de, ez bi rêzdarî ji raya giştî re radigihînim ku min ji Partiya Gel a Komarî (CHP) îstifa kiriye, ji ber ku ez nikarim di bin sîwana CHPê de xizmetên sûdmend ji gelê Beykozê re pêşkêş bikim.”
Şaredarê Beykozê Alaattin Koseler û 12 kes serbest bûn
Li şûna Koseler hatibû erkdarkirin
Serdozgeriya Komarî ya Beykozê lêpirsînek da destpêkirin û îdia kir ku di pêvajoya îhaleyê de ji bo konserên ku di çalakiyên 30ê Tebaxê yên sala borî de hatine lidarxistin "bêserûberî" hene.
Di çarçoveya lêpirsînê de Şaredarê Beykozê Alaattîn Koseler jî di nav de 20 kes bi tohmeta ku "Di îhaleyê de gendeltî kiriye" û "ji bo pêkanîna sûc rêxistin ava kiriye, endama rêxistinê ye û alîkariya rêxistinê kiriye" hatin desteserkirin.
Koseler di 3ê Adarê de hat girtin û ji kar hat dûrxistin. Endama meclîsa CHPê Ozlem Vural Gurzel di 10ê Adarê de li şûna wî hat hilbijartin.
Lêbelê 17emîn Dadgeha Cezayê Giran a Anadoluyê di 4ê Îlonê de Şaredarê Beykozê Alaattîn Koseler jî di nav de ji bo 13 bersûcên girtî biryara tehliyeyê da.
Piştî îtiraza dozgeriyê Koseler di 6ê Îlonê de dîsa hat girtin.
Derbarê Şaredariya Beykozê de lêpirsîn hat destpêkirin
(HA/AY)