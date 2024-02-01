Çiğdem Toker'e seçim yorumundan soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Çiğdem Toker hakkında, 28 Mayıs'ta FOX TV'deki seçim programında yaptığı bir yorumla soruşturma başlattı.

Gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturma üzerine Toker, avukatı Evrim İnal ile birlikte Kavaklıdere Karakolu'na giderek ifade verdi. İfadesinde suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını belirtti.

Toker emniyete "ifade vermek için nazik bir şekilde davet edildiğini" söyledi. Toker ayrıca gelen ihbarın “Sözcü yazarı Çiğdem Toker Sandıktan sonuca karşı muhalefet seçmenini sokaklara davet ediyor" şeklinde olduğunu belirterek şunları ekledi:

Muhbir vatandaşı düzelteyim önce: 1 Kasım 2022 tarihinden bu yana Sözcü yazarı değilim. Bütünüyle demokratik hakların kullanılmasının güvence altına alınmasına yönelik bir açıklama kamu barışını bozmaya yönelik olamaz. O programda Cumhurbaşkanlığı seçimi temel alınarak Türkiye'deki seçimler ve demokrasi hakkında konular tartışıldı. Anayasa tarafından güvence altına alınmış hakların kullanılmasının, suç işlemeye tahri olarak çarpıtılarak şikayete konu edilmesi, cezalandırılmam için yeterli olamaz. Güzel ülkemizde, hak arama özgürlüğünün bulunduğu eşik burası.

Toker yorumu nedeniyle hedef gösterilmişti

Çiğdem Toker 28 Mayıs’ta FOX TV’deki seçim programında hukuk devleti ve ifade özgürlüğünün önemli olduğunu söylemişti.

Toker konuşmasında “Demokrasiden bahsediyoruz ama biz aslında olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden, bir ön kabul yaparak demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini de biz öyle kodluyoruz… Ancak hukuk devleti normlarını, standartlarını taşımıyor bu ülke ve yönetim. Dolayısıyla ‘Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi?’ sorusu kritik bir soru haline gelmiştir. Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Seçmenin ve yurttaşların siyasetin politikanın diğer alanlarında da kendisini ifade etmesine desteklememiz, bunun için çaba göstermemiz lazım. Demokratik protestoları hak arama özgürlüklerini kriminalize etmememiz lazım. Bunu siyasal aktörlere söylüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Toker, bu sözler nedeniyle iktidara yakın çevreler tarafından hedef gösterilmiş aynı zamanda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) FOX TV’ye üst sınırdan idari para cezası kesmişti.

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(HA)