Çiğdem Kılıçgün Uçar: Demokratik toplumu inşa etmeliyiz

Demokratik Bölgeler Partisi (BDP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar da kongrede konuştu. Kuzey ve Doğu Suriye’de gerçekleşen Kürt ulusal birlik konferansını selamlayan Uçar, Rojava’daki sistemin Ortadoğu halklarına umut olduğunu söyledi.

Uçar, İmralı’da devam eden tecride dikkat çekerek, “Bu kadar tarihi bir meselede, tarihi bir aktörün halen tecrit altında tutulmasını kabul etmiyoruz. Sayın Öcalan’ın özgürlüğü sağlanmalı” dedi.

Kürt sorununun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Uçar, Türkiye’deki adaletsizliklerin, ekonomik krizlerin ve milliyetçi politikaların temelinde Kürt sorununun çözümsüzlüğünün yattığını söyledi.

Kadın mücadelesine vurgu

AKP’nin "Aile Yılı" ilanına tepki gösteren Uçar, kadınların siyasette, ekonomide ve yaşamın her alanında özne olması gerektiğini belirtti. “Kadınlar özgürleşmeden toplum özgürleşmez” diyen Uçar, demokratik toplum modelinin önemine işaret etti.

MA'nın haberine göre, Diyarbakır'da kurulan Uyuşturucuyla Mücadele Platformu’nu hatırlatan Uçar, uyuşturucunun gençler üzerindeki etkilerine karşı toplumsal seferberlik çağrısında bulundu.

Uçar, Öcalan’ın çağrısına dikkat çekerek, halkların demokratik toplumu birlikte inşa etmesi gerektiğini, bu sürecin temelinde demokratik siyasetin büyütülmesi olduğunu söyledi. Şöyle seslendi:

"Demokratik toplumu inşa etmeliyiz. Demokratik toplumu inşa ederken bizim mekanizmamız nedir? Demokratik siyasettir. 27 Şubat çağrısıda bize demokratik siyaseti büyütmeyi, demokratik siyaseti mücadelemizin en büyük vurgusu önümüzde en güçlü hedef olarak duruyor. Bizler demokratik siyasetin mücadelesini yaparken uzun zamandır bunun bedelini ödüyoruz. Devletin tekçi siyasetine, zorba siyasetine, inkar siyasetine karşı demokrasinin teminatı olan Kürt halkı bugün yeni bir tarih yazmayla karşı karşıya. Milyonlarca Kürt’ün, Alevilerin yaşadığı Türkiye’de farklı inançların ve kimliklerin yaşadığı Türkiye’de ancak siyasetten yada hukuken bir ulus devlet tanımlaması yapıldı ama bu ülke toplumsal olarak asla ulus devlet olmadı. Zaten ulus devlette bu ülkenin hiçbir sorununa derman olmadı. Derman nedir. Derman demokratik toplumdur. Toplumun özne olduğu yeni bir yaşamın inşa edilmesidir. Önümüzdeki görev, sorumluluk bu. Hep birlikte demokratik toplumu, demokratik siyaseti hem büyüteceğiz hem de inşa edeceğiz."

İmralı’daki ağır tecride ve Terörle Mücadele Kanunu'na (TMK) da tepki gösteren Uçar, Kürt halkının kriminalize edilmesine karşı adil bir hukuk sistemine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Tek listeyle gidilen seçimde Ruçem Elyakut ve Ahmet Doğan, DBP Amed İl Eşbaşkanlığı’na seçildi. Kongre tebriklerin ve çekilen halayların ardından sona erdi.

TAM METİN Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”

(EMK)