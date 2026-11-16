AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’dan, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin ortaya attığı yeni iddiaların ardından açıklama geldi.

Sosyal medyada bir paylaşım yapan Karaaslan, “Benim ve ailemin gündemdeki fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi asla yoktur” demekle yetindi. İddialara derinlikli bir yanıt vermedi. Özlale’ye saldırdı. Şöyle yazdı:

“Ümit Özlale’nin daha önceki gibi hiç utanmadan yine bir itibar suikastına, haysiyet cellatlığına giriştiğini görüyorum. Çok net ifade edeceğim;

Benim ve ailemin gündemdeki fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi asla yoktur!

2022 yılında dolaşıma sokulan ve hiçbir sonuca ulaşmayan bu iftiraların yeniden gündeme getirilmesi kendileri açısından utanç vericidir.

Kirli siyasetlerine asla izin vermeyeceğimizden ve yine 78 kentsel dönüşüm projesi gibi akla hayale gelmeyecek yalanların hepsinin Hukuk önünde daha önce yaptığım gibi hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın.”

Özlale ne demişti? Ümit Özlale, Karaaslan’ın eşi ve kardeşinin fon vurgununa karıştığını açıklamış, şöyle konuşmuştu: “Bugün bir milletvekilinin ailesinden Londra'daki şirket ortaklığına, Matriks hisselerinden Tera kayıtlarına uzanan ilişkileri kamuoyunun önüne koyuyoruz. AK Parti Milletvekili Sayın Çiğdem Karaaslan'ın kardeşi Halil Gökhan Özkan'ın Ünsal Ban ile ortaklığını, yine sayın Çiğdem Karaaslan'ın eşi Direnç Karaaslan'ın Matriks hisseleriyle ilişkisini ve aynı isimlerin Tera kayıtlarında tekrar tekrar bir araya geldiğini anlatacağız. Karaaslan ailesi kamu projelerinden aşina olduğunuz bir isim. Şu ana kadar sadece bizim bulabildiğimiz kadarıyla 140 milyon dolarlık Yassıada projesinin yanında 78 gençlik merkezi ve 11 kentsel dönüşüm projesinde yer alan bir aile şirketleri var. İlk önce dosyaya bakalım: İlk tarih 28 Şubat 2022, Londra'da Gainex Global Limited diye bir şirket kuruluyor. Üç tane eşit ortak var. Ünsal Ban. Halil Gökhan Özkal ve Süleyman Yıldırım. Ünsal Ban kim? Yine bir eski AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ki adı da bu daha önceki skandalına karışan Zehra Taşkesenlioğlu'nun eski eşi. Hatırlayacağınız gibi Zehra Hanım'ın da kardeşi Sermaye Piyasası Kurulu'nun başındaydı. Diğer ortak Halil Gökhan Özkal, Özkal Çiğdem Hanım'ın kardeşi. Süleyman Yıldırım üçüncü ortaksa özgeçmişinde TERA Yatırım Ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliği bulunan bir isim. Dolayısıyla TERA'nın bağlantılarına bakarken bunu Ünsal Ban'la ilişki kurmadan araştırmak oldukça eksik bir Yorum bırakırım. Bu şirketin kuruluşundan tam dokuz gün sonra SPK'nın Matrix paylarında işlemler hakkında incelemeye aldığı dönem başlıyor. 9 Mart 2022. Ardından 19 Nisan'da da Matriks, yani hisseleri halka açık olan Matriks Genel Kurulu yapılıyor. Hazirun listesinde Ünsal Ban var. Hemen arkasında Sayın Çiğdem Karaaslan'ın eşi Direnç Karaaslan var. Sonra Ali Göl, Mehmet Fatih Can ve Arman Kayıkçı geliyor. Halil Gökhan Özkal da aynı listede. Matriks'in genel kurulunda Halil Gökhan Özkal, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçiliyor. 50 gün önce aslında şirketin ortaklarından Ünsal Ban ile Londra'da ortaklık kuran kişi, şimdi Ban'ın hissedar olduğu ve daha sonra piyasa dolandırıcılığına konu olan Matriks şirketinin yönetim kurulu üyesi oluyor. Yani bir bakıma siz sürüyü kurda teslim etmiş oluyorsunuz. 7 Ekim 2022 sabahı, saat 10.32.29 ile 10.34.21 arasında, tam 112 saniyede Tera'nın belge yönetim sisteminde dört isim için peş peşe kayıt oluşturuluyor. 112 saniyede. Aynı yerden: 55.62 Arman Kayıkçı, 55.63 Ali Göl, 55.64 Direnç Karaaslan, 55.65 Mehmet Fatih Can. Bunların hepsi aynı yerden, aynı belge sisteminden 112 saniyede Tera için kayıt oluşturuyorlar. Dört isim, dört ardışık müşteri kodu, bir dakika 52 saniyede. Dördü de Matriks Genel Kurulu'nda bulunan kişiler. Böylece Tera'nın belge yönetim sisteminde kayıt oluşturuyorlar. Ortada araştırılması gereken, dolayısıyla çok somut bir kayıt dizisi var. Bu belgeler neden birlikte kaydedildi? Başvuruları kim getirdi? Ortak temsilcileri veya hesaplarında işlem yapabilen ortak vekilleri var mıydı? Bu sorular hepimizin gündeminde olması lazım. 10 gün sonra ikinci bir grup karşımıza çıkıyor. Hüseyin Kısak, Mürsel Pamukçu, Erdal Pamukçu ve Eray Aktay'ın kayıtları da üç dakika 36 saniye içerisinde oluşturuluyor. Bu dört isim daha sonra SPK'nın Matriks yaptırım kararında da yer alan isimler. Şimdi buradan SPK'ya soruyorum: Bu hesapların emir iletim kanallarını karşılaştırdınız mı? Aynı telefonlardan, aynı elektronik erişim noktalarından işlem yapılıp yapılmadığına baktınız mı? Aralarındaki para transferini ve hisse virmanlarını incelediniz mi? Bu soruların cevapları, kurumların saklamakla yükümlü olduğu kayıtlarda bulunuyor. Üstelik aynı isimlerin bir arada bulunması sadece bugüne denk gelmiyor. 6 Temmuz 2023'e gidelim şimdi. Ünsal Ban ile Ali Göl'ün müşteri kayıtları arasında 29 saniye var. Aynı gün sözleşme kayıtları arasında ise 23 saniye bulunuyor. Yani sözleşmeleri sisteme giren kullanıcı numarası da aynı. Şimdi gelelim önemli başka bir noktaya. 27 Temmuz 2023'te başka bir dizi var. Saat 14.51'de başlayan sırasıyla Arman Kayıkçı, Direnç Karaaslan Çiğdem Karaaslan'ın eşi, Mehmet Fatih Can ve Emre Tezmen. Bu kez 116 saniyede, yine aynı kullanıcı numarasıyla... Ekim 2022'deki 112 saniyelik grupta da bunlar yer alıyorlar. Takdir edersiniz ki aynı isimler, yani Sayın Karaaslan'ın eşinin, kardeşinin, Emre Tezmen'in, Ünsal Ban'ın bir arada bulunduğu ve 110 saniye, 112 saniye gibi aralıklarla kaydedilen bütün bu isimler farklı tarihlerde tekrar tekrar aynı işlemlerde görünüyorsa denetim makamlarının bu başvuruların ve yetkililerin arkasına bakması gerekiyor. Dosyaları kimin hazırladığını, sözleşmeleri hangi işlemler için düzenlediğine dair talimatları kimin verdiğini araştırması gerekiyor. Dolayısıyla burada bir ilişki ağının mutlaka SPK ve MASAK tarafından araştırılması gerekiyor."

(HA)