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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 02.11.2026 11:36 2 Kasım 2026 11:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.11.2026 11:40 2 Kasım 2026 11:40
Okuma Okuma:  2 dakika

Çiğdem Aydın ölümünün 5. yılında anılacak

Anma programında kadınların siyasetteki yeri, feminist dayanışma ve Aydın’ın mücadelesi ele alınacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Çiğdem Aydın ölümünün 5. yılında anılacak
Fotoğraf: JinNews
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Feminist ve demokrat Çiğdem Aydın, aramızdan ayrılışının 5. yılında dostları, yol arkadaşları ve mücadele arkadaşları tarafından anılacak.

“Feminist ve Demokrat Çiğdem Aydın Anısına” başlığıyla düzenlenecek etkinlik, 6 Kasım Cuma günü saat 14.00-17.00 arasında Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı’nda yapılacak.

Çiğdem Aydın’ın anılarını yaşatmak, kadınların siyasetteki yerini tartışmak ve feminist dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen buluşma, açılış programıyla başlayacak.

Saat 14.00-14.30 arasındaki açılışta video gösterimi yapılacak. Gülip Karamanbey Çiğdem Aydın’ın yaşamını, Gönül Karahanoğlu K.A.DER çalışmalarını, Uğur Karaca SODA çalışmalarını, Yonca İnal ise tiyatroda psikoloji çalışmalarını anlatacak.

Kadınların siyasetteki yeri tartışılacak

Saat 14.30-15.40 arasında düzenlenecek “Kadın ve Siyaset: Geçmiş ve Bugün” başlıklı açık oturumu Nil Mutluer kolaylaştıracak. Oturumda Derya Şentürk, Emine Uçak Erdoğan, Murat Karayalçın ve Suat Özçelebi konuşmacı olarak yer alacak.

Programın 16.00-17.00 saatleri arasındaki son bölümünde ise katılımcıların da söz alabileceği “Feminist Dayanışma: Geçmişten Gelenler, Gelecek Umutlarımız” başlıklı buluşma gerçekleştirilecek. Bu bölümü Fatma Aytaç ve Şirin Mine Kılıç kolaylaştıracak.

Etkinlik, 6 Kasım Cuma günü 14.00-17.00 saatleri arasında Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı’nın İstiklal Caddesi, Gönül Sokak 2B Beyoğlu adresinde düzenlenecek.

Çiğdem Aydın'ın bianet yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Çiğdem Aydın hakkında

Fatma Çiğdem Aydın, psikolog, feminist ve kadın hakları savunucusuydu. TRT, Birleşmiş Milletler ve kamu kurumları için serbest çevirmen olarak çalıştı. 2005-2015 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi’nde uzman psikolog olarak görev yaptı.

Kadınların siyasete katılımını artırmak ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla çalışan Kadın Adayları Destekleme Derneği’nde (KA.DER) ikinci başkanlık ve genel başkanlık görevlerini üstlendi. Dernekteki çalışmaları kapsamında eğitim materyalleri hazırladı, eğitmenlik yaptı, projeler geliştirdi ve proje koordinatörlüğünü yürüttü.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, stres yönetimi, iletişim, kıskançlık ve rekabet gibi konularda kadın örgütlerine ve karma örgütlere eğitimler verdi. Kadınlara bilgisayar okuryazarlığı eğitimi verilmesine katkı sundu ve 1500 kadına temel siyaset eğitimi verdi.

KA.DER bünyesinde “Siyaset Okulları” projesini başlatıp geliştiren Aydın, kadınların siyasette güçlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. İsveç ve Hollanda’da yerel yönetimler, yönetişim ve sol partilerde kadın örgütlenmesi üzerine eğitimlere katıldı.

2008’de Kadınlara Hukuki Destek Merkezi’nin (KAHDEM) kuruluş çalışmalarına destek verdi ve merkezde genel sekreterlik yaptı. 2011’de Haklı Kadın Platformu’nun kuruluşuna katkı sundu. 2014’te Kadıköy Kent Konseyi Genel Kurulu’nda başkanlığa seçildi.

Yazıları ve çalışmaları bianet'in de aralarında bulunduğu çeşitli yayın ve platformlarda yer alan Aydın, yaşamı boyunca kadınların siyasette temsili, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminist dayanışma alanlarında çalışmalar yürüttü.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
çiğdem aydın feminist araştırmacılar feminist aktivistler
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