Çiğ süt 1 senede yüzde 49 zamlandı

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt fiyatına yüzde 17 zam yaptı. Çiğ sütün satış fiyatını 14,65 TL’den 17,15 TL’ye çıkarttı. Zam 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

Konu hakkında bir açıklama yapan Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu şunları kaydetti:

“1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 17,15 TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 25 Kuruş fark uygulanacaktır.

Daha önce alınan karar gereğince çiğ süt tavsiye fiyatı 3 aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirilecektir.”

Ulusal Süt Konseyi 1 Ocak 2024’te çiğ süt fiyatını 11,50 TL, 22 Ocak’ta 13,50 TL ve 1 Mayıs’ta 14,65 TL olarak belirlemişti. Çiğ sütte yıllık zam oranı yüzde 49.

Çiğ sütün fiyatı 1 Ocak 2023’te 8,5, 1 Ocak 2022’de ise 4,70 TL’ydi.

Süt tüketimi ve kapitalizm

TÜİK’in verilerine göre Türkiye’de 2022’de kişi başına tüketim yaklaşık 253 kg süt eşdeğeri. Ulusal Süt Konseyi’nin hesaplamalarına göre kişi başına yıllık 39,1 kg içme sütü, 19,6 kg peynir, 29 kg yoğurt, 10 kg ayran, 2,15 kg tereyağı tüketiliyor. Dünyada kişi başına yıllık süt ve süt ürünleri tüketimi ise ortalama 117,4 kg.

Uluslararası Süt Genom Konsorsiyumu’nun yaptığı araştırmaya göre süt tüketimi ile kişi başına düşen milli gelir arasındaki güçlü bir ilişki var. Refah düzeyi yüksek ülkeler, diğer ülkelere göre çok daha fazla süt tüketiyor.

Dünyada en fazla süt tüketimi Avrupa'da. Süt sektörü, AB'deki en büyük ikinci tarım sektörü. Bu bilgilere göre dünyada en çok ve en az süt tüketilen 10 ülke şöyle:

Kişi başına süt tüketimi en yüksek ülkeler (KG/yıl)

Danimarka: 395,68

Karadağ: 394.58

Estonya: 324.38

İrlanda: 310.22

İsviçre: 305,74

Arnavutluk: 297,89

Kazakistan: 283,76

Malta: 281,42

Hollanda: 269.19

Özbekistan: 261,44

Kişi başına süt tüketimi en düşük ülkeler (KG/yıl)

Mozambik: 2.22

Liberya: 2,97

Nijerya: 4.91

Togo: 5.18

Burundi: 5.54

Papua Yeni Gine: 6.7

Sierra Leone: 6.93

Haiti: 7

Kongo Cumhuriyeti: 7.05

Laos: 7.32

(HA)