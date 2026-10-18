“Çiftçinin traktörü çalışacağı zaman zamlar geliyor”

Yozgat’ta hayvanların kış aylarındaki yem ihtiyacını karşılamak için yetiştirilen silajlık mısırın hasadı sürüyor. Üreticiler, verimdeki artışa rağmen girdi maliyetleri ve ürün fiyatları arasındaki farktan yakınıyor.

ANKA Haber Ajansı’ndan Seyfi Çelikkaya’nın haberine göre, Boğazlıyan ilçesinde silajlık mısır yetiştiren çiftçi Faruk Özkan, geçen yıl tonunu 2 bin 250 liradan sattığı ürünü bu yıl 2 bin 350 liradan sattığını belirtti.

Ürünün ton fiyatı yaklaşık yüzde 4,4 artarken Özkan, özellikle gübre, mazot ve sulama giderlerindeki artışın üreticilerin gelirini olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu yıl dolunun da ekili alanlara zarar verdiğini belirten Özkan, tarım sigortası kapsamında ödeme alamadığını ifade etti.

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“Verimimiz iyi diye fiyatı düşürdüler”

Yağışların olumlu etkisiyle bu yıl yüksek verim aldıklarını söyleyen Özkan, ürün fiyatlarının maliyet artışlarını karşılamadığını belirterek “Bir de bizim fiyattan yana sıkıntımız çok. Geçen yıl silajın tonunu 2 bin 250 liradan, bu sene 2 bin 350 liradan veriyoruz” dedi.

Özkan, gübre fiyatlarının geçen yıla göre yükseldiğini söyledi.

Mazotumuz hakeza, harcadığımız hakeza ama verimimiz de iyiydi. Tarım Bakanımızın açıkladığı gibi bu sene yağışlarımız bol olduğu için verimimiz iyi. Rekoltemiz de iyi ama bu yıl verimimiz iyi diye fiyatı düşürdüler.

“Destek, tarlayı işleyene değil sahibine gidiyor”

Özkan, artan mazot fiyatlarının özellikle hasat döneminde üreticileri zorladığını belirterek “Ne hikmetse tam çiftçinin traktörünün çalışıp tarlalarda hasat edeceği zamanlar bu zamlar geliyor” dedi.

Tarım arazilerini kiralayarak üretim yaptıklarını anlatan Özkan, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının arazi sahipleri üzerinde bulunması nedeniyle tarımsal desteklerden yararlanamadıklarını anlattı.

Biz bu tarlaları icara, yani kiraya ekiyoruz. Kiraya ektiğimiz için tarla sahipleri bize ÇKS’lerini vermiyorlar. Vermedikleri için adam İstanbul’da yaşıyor ama biz Yozgat’ta bu tarlasını ekiyoruz mazot, gübre desteği o adama gidiyor.

Daha önce tarım müdürlüklerinin ekili arazilerde inceleme yaparak fiilen üretim gerçekleştiren çiftçileri tespit ettiğini söyleyen Özkan, bu uygulama sayesinde desteklerden yararlanabildiklerini belirtti.

Özkan, “Ha biz desteği de istemiyoruz. Bize hakkımız olanı versinler sadece. Bize hak olarak bunu görüyorlarsa zaten yapacak bir şeyimiz yok. Çiftçi olarak mağduruz biz” dedi.

Sulama maliyetleri de arttı

Geçmişte tarlalarını elektrik enerjisi kullanarak suladıklarını, yüksek faturalar nedeniyle kapalı devre sulama sistemine geçtiklerini anlatan Özkan, yeni sistemde de maliyetlerin arttığını söyledi.

Özkan, başlangıçta 25 bin liralık su yüklemesiyle 240 dekar araziyi sulayabildiğini, sistemde yapılan değişiklikten sonra aynı tutarla sulayabildiği alanın 140 dekara düştüğünü belirtti.

Aylık düzenli gelirleri olmadığı halde üretim süresince elektrik ve sulama giderlerini karşılamak zorunda kaldıklarını belirten Özkan, “Her yerden darbe yiyoruz biz. Çiftçiyiz diye bu kadar da üstümüze gelinmesin. Bu ülkeye biz faydalı olmaya çalışıyoruz” dedi.

🌽 Yozgat’ta silajlık mısır hasadı: “Çiftçinin traktörü çalışacağı zaman zamlar geliyor” https://t.co/osEe7kH60R https://t.co/srVuXvH2Am — bianet (@bianetorg_) October 18, 2026

Türkiye’de silajlık mısır üretimi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı bitkisel üretim verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 25 milyon 844 bin ton silajlık mısır üretildi. Üretim için yaklaşık 4,8 milyon dekar alan hasat edildi. Dekar başına ortalama verim ise 5 bin 405 kilogram oldu.

TÜİK verilerine göre, 2024’te yaklaşık 27,2 milyon ton olan silajlık mısır üretimi, 2025’te yaklaşık yüzde 4,9 azaldı.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan silajlık mısır, hayvanların özellikle kış aylarındaki kaba yem ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yer tutuyor.

(VC)