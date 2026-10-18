ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.10.2026 14:45 18 Ekim 2026 14:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.10.2026 15:19 18 Ekim 2026 15:19
Okuma Okuma:  3 dakika

YOZGAT’TA SİLAJLIK MISIR HASADI

“Çiftçinin traktörü çalışacağı zaman zamlar geliyor”

Boğazlıyanlı çiftçi Faruk Özkan, silajlık mısırın satış fiyatının geçen yıla göre yalnızca 100 lira arttığını, gübre ve mazot maliyetlerinin ise yükselmeye devam ettiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Çiftçinin traktörü çalışacağı zaman zamlar geliyor”
Fotoğraf: ANKA Haber Ajansı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Yozgat’ta hayvanların kış aylarındaki yem ihtiyacını karşılamak için yetiştirilen silajlık mısırın hasadı sürüyor. Üreticiler, verimdeki artışa rağmen girdi maliyetleri ve ürün fiyatları arasındaki farktan yakınıyor.

ANKA Haber Ajansı’ndan Seyfi Çelikkaya’nın haberine göre, Boğazlıyan ilçesinde silajlık mısır yetiştiren çiftçi Faruk Özkan, geçen yıl tonunu 2 bin 250 liradan sattığı ürünü bu yıl 2 bin 350 liradan sattığını belirtti.

Ürünün ton fiyatı yaklaşık yüzde 4,4 artarken Özkan, özellikle gübre, mazot ve sulama giderlerindeki artışın üreticilerin gelirini olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu yıl dolunun da ekili alanlara zarar verdiğini belirten Özkan, tarım sigortası kapsamında ödeme alamadığını ifade etti.

Türkiye 2025'i tahılda yüzde 12,3, meyvede yüzde 30,9 üretim düşüşüyle kapattı
KURAKLIK, DON VE VERİMSİZLİK BİTKİSEL ÜRETİMİ VURDU
Türkiye 2025'i tahılda yüzde 12,3, meyvede yüzde 30,9 üretim düşüşüyle kapattı
26 Aralık 2025

“Verimimiz iyi diye fiyatı düşürdüler”

Yağışların olumlu etkisiyle bu yıl yüksek verim aldıklarını söyleyen Özkan, ürün fiyatlarının maliyet artışlarını karşılamadığını belirterek “Bir de bizim fiyattan yana sıkıntımız çok. Geçen yıl silajın tonunu 2 bin 250 liradan, bu sene 2 bin 350 liradan veriyoruz” dedi.

Özkan, gübre fiyatlarının geçen yıla göre yükseldiğini söyledi.

Mazotumuz hakeza, harcadığımız hakeza ama verimimiz de iyiydi. Tarım Bakanımızın açıkladığı gibi bu sene yağışlarımız bol olduğu için verimimiz iyi. Rekoltemiz de iyi ama bu yıl verimimiz iyi diye fiyatı düşürdüler.

“Destek, tarlayı işleyene değil sahibine gidiyor”

Özkan, artan mazot fiyatlarının özellikle hasat döneminde üreticileri zorladığını belirterek “Ne hikmetse tam çiftçinin traktörünün çalışıp tarlalarda hasat edeceği zamanlar bu zamlar geliyor” dedi.

Tarım arazilerini kiralayarak üretim yaptıklarını anlatan Özkan, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının arazi sahipleri üzerinde bulunması nedeniyle tarımsal desteklerden yararlanamadıklarını anlattı.

Biz bu tarlaları icara, yani kiraya ekiyoruz. Kiraya ektiğimiz için tarla sahipleri bize ÇKS’lerini vermiyorlar. Vermedikleri için adam İstanbul’da yaşıyor ama biz Yozgat’ta bu tarlasını ekiyoruz mazot, gübre desteği o adama gidiyor.

Daha önce tarım müdürlüklerinin ekili arazilerde inceleme yaparak fiilen üretim gerçekleştiren çiftçileri tespit ettiğini söyleyen Özkan, bu uygulama sayesinde desteklerden yararlanabildiklerini belirtti.

Özkan, “Ha biz desteği de istemiyoruz. Bize hakkımız olanı versinler sadece. Bize hak olarak bunu görüyorlarsa zaten yapacak bir şeyimiz yok. Çiftçi olarak mağduruz biz” dedi.

Sulama maliyetleri de arttı

Geçmişte tarlalarını elektrik enerjisi kullanarak suladıklarını, yüksek faturalar nedeniyle kapalı devre sulama sistemine geçtiklerini anlatan Özkan, yeni sistemde de maliyetlerin arttığını söyledi.

Özkan, başlangıçta 25 bin liralık su yüklemesiyle 240 dekar araziyi sulayabildiğini, sistemde yapılan değişiklikten sonra aynı tutarla sulayabildiği alanın 140 dekara düştüğünü belirtti.

Aylık düzenli gelirleri olmadığı halde üretim süresince elektrik ve sulama giderlerini karşılamak zorunda kaldıklarını belirten Özkan, “Her yerden darbe yiyoruz biz. Çiftçiyiz diye bu kadar da üstümüze gelinmesin. Bu ülkeye biz faydalı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’de silajlık mısır üretimi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı bitkisel üretim verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 25 milyon 844 bin ton silajlık mısır üretildi. Üretim için yaklaşık 4,8 milyon dekar alan hasat edildi. Dekar başına ortalama verim ise 5 bin 405 kilogram oldu.

TÜİK verilerine göre, 2024’te yaklaşık 27,2 milyon ton olan silajlık mısır üretimi, 2025’te yaklaşık yüzde 4,9 azaldı.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan silajlık mısır, hayvanların özellikle kış aylarındaki kaba yem ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yer tutuyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
yozgat çiftçi tarımsal üretim Tarım üretici tarımsal destek ekonomik kriz
ilgili haberler
Aydın’da incir üreticileri: Fiyatlar düştü, maliyetler arttı
2 Ekim 2026
/haber/aydinda-incir-ureticileri-fiyatlar-dustu-maliyetler-artti-324030
Afyonlu patates üreticisi: Bankalar borçtan dolayı malzemelerimize el koydu
3 Haziran 2026
/haber/afyonlu-patates-ureticisi-bankalar-borctan-dolayi-malzemelerimize-el-koydu-320143
Çiftçi sayısı azalıyor, kırsalda yaş ortalaması 58’e çıktı
15 Mayıs 2026
/haber/ciftci-sayisi-azaliyor-kirsalda-yas-ortalamasi-58e-cikti-319651
Çay üreticileri: “Haklarımızın iadesini istiyoruz”
25 Nisan 2026
/haber/cay-ureticileri-haklarimizin-iadesini-istiyoruz-319078
Niğdeli çilek üreticisi: Krediye giren tarlasını kaybediyor
19 Nisan 2026
/haber/nigdeli-cilek-ureticisi-krediye-giren-tarlasini-kaybediyor-318873
Ömer Fethi Gürer: Mısır alım fiyatı üreticiyi hayal kırıklığına uğrattı
26 Ağustos 2025
/haber/omer-fethi-gurer-misir-alim-fiyati-ureticiyi-hayal-kirikligina-ugratti-310833
Hasat zamanında mısır üreticisine kötü haber: İthalata izin, yüzde sıfır gümrük vergisi
14 Temmuz 2025
/haber/hasat-zamaninda-misir-ureticisine-kotu-haber-ithalata-izin-yuzde-sifir-gumruk-vergisi-309443
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Aydın’da incir üreticileri: Fiyatlar düştü, maliyetler arttı
2 Ekim 2026
/haber/aydinda-incir-ureticileri-fiyatlar-dustu-maliyetler-artti-324030
Afyonlu patates üreticisi: Bankalar borçtan dolayı malzemelerimize el koydu
3 Haziran 2026
/haber/afyonlu-patates-ureticisi-bankalar-borctan-dolayi-malzemelerimize-el-koydu-320143
Çiftçi sayısı azalıyor, kırsalda yaş ortalaması 58’e çıktı
15 Mayıs 2026
/haber/ciftci-sayisi-azaliyor-kirsalda-yas-ortalamasi-58e-cikti-319651
Çay üreticileri: “Haklarımızın iadesini istiyoruz”
25 Nisan 2026
/haber/cay-ureticileri-haklarimizin-iadesini-istiyoruz-319078
Niğdeli çilek üreticisi: Krediye giren tarlasını kaybediyor
19 Nisan 2026
/haber/nigdeli-cilek-ureticisi-krediye-giren-tarlasini-kaybediyor-318873
Ömer Fethi Gürer: Mısır alım fiyatı üreticiyi hayal kırıklığına uğrattı
26 Ağustos 2025
/haber/omer-fethi-gurer-misir-alim-fiyati-ureticiyi-hayal-kirikligina-ugratti-310833
Hasat zamanında mısır üreticisine kötü haber: İthalata izin, yüzde sıfır gümrük vergisi
14 Temmuz 2025
/haber/hasat-zamaninda-misir-ureticisine-kotu-haber-ithalata-izin-yuzde-sifir-gumruk-vergisi-309443
Sayfa Başına Git