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Yayın Tarihi: 9 Şubat 2024 12:50
 ~ Son Güncelleme: 9 Şubat 2024 13:04
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Çiftçinin bankalara borcu bir senede yüzde 80 arttı, 590 milyar lirayı aştı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer bir sendeki borç artışının 261 milyar lira olduğunu söyleyip “Yemden, mazota, tarımsal amaçlı kullanılan elektrikten, yem, gübreye, işçilik maliyetlerindeki artıştan, üreticinin ürününü satamaması gibi problemlere değin onlarca sorunla boğuşan çiftçi ya tarımdan uzaklaşmaya ya da bankalara borçlanmaya başladı” dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Çiftçinin bankalara borcu bir senede yüzde 80 arttı, 590 milyar lirayı aştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin AKP’nin yanlış tarım politikaları nedeniyle zor bir dönem geçirdiğini, çiftçilerin bankalara borçlanarak günü kurtarmaya çalıştığını söyledi.

Gürer tarım sektörünün bankalara olan kredi borçlarının yüzde 79,5 artarak 2023’te 261 milyar lira artarak 590 milyar liraya ulaştığı bilgisini verdi.

Kredilerin 497,5 milyar liralık kısmının kamu bankalarından, 92,9 milyar liralık kısmının ise özel bankalardan olduğunu aktardı. Ayrıca sektörün kamu bankalarına olan kredi borçlarının geçen yıl yüzde 88,1 özel bankalara olan borçlarının ise yüzde 44 oranında arttığına dikkat çekti.

Tarımda yaşanan sorunların çiftçileri ciddi oranda mağdur ettiğini ifade eden Gürer “Girdi maliyetlerindeki artış hem bitkisel hem de hayvansal üretimde önemli ölçüde bir darboğaza neden oldu. Yemden, mazota, tarımsal amaçlı kullanılan elektrikten, yem, gübreye, işçilik maliyetlerindeki artıştan, üreticinin ürününü uygun fiyata satamaması gibi sorunlara değin onlarca sorunla boğuşan tarım sektörü temsilcileri, ya tarımdan uzaklaşmaya ya da bankalara borçlanmaya başladı. Bu sorunu göremeyen siyasi iktidar ise kendi çiftçisini, üreticisini desteklemek yerine ithalata dayalı tarım politikaları izledi. Bu durum, üreticiyi de tüketiciyi de mağdur etti” diye konuştu.

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(HA)

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