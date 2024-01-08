Çiftçiler traktörlerini Berlin ve büyük kentlere sürdü

Almanya'da çiftçiler, hükümetin tarımda vergi indirimlerini kaldırma planlarına karşı bütün ülkede iş bırakarak sokaklara çıktı.



Başkent Berlin'de öfkeli çiftçiler, bir hafta sürmesi planlanan protesto kampanyasını kent merkezine yığdıkları onlarca traktör ve kamyonun kornalarına basarak gerçekleştirdikleri gösterisiyle başlattılar.

Almanya'da kış grev ve protestolarla geldi

Almanya kışa son haftalarda metalurji, taşımacılık, eğitim vb. sektörlerde çalışanların başvurdukları grev ve gösterilerle giriyor.

Toplu sözleşme görüşmeleri, büyümedeki yavaşlamayla başa çıkmaya uğraşan Avrupa'nın en büyük ekonomisinde hane halklarının hızlı fiyat artışlarıyla boğuştukları bir döneme rasladı.

Demiryolu işçileri de, Çarşamba günü aylardır süre gelen yüksek enflasyonun telafisi amacıyla talep ettikleri ücret artışı doğrultusunda üç günlük uyarı grevine başlayacak.

"Kaliteli gıda arzı için..."

The Local gazetesi, internet sayfasında Alman Çiftçiler Birliği (DBV) başkanı Joachim Rukwied'in Stern dergisine verdiği demeci aktarıyor: "Almanya'nın rekabetçi bir tarım sektörüne ihtiyacı olduğunu topluma ve siyaset sınıfına bildirmek temel hakkımız, bu hakkımızı kullanıyoruz," diyor. Rukwied protestolarının halk için anlamını bir cümleyle özetliyor: "Bu, yüksek kaliteli, yerelde üretilmiş gıda arzı sağlamanın tek yolu."

Çiftçileri sokaklara döken, hükümetin tarımda uygulana gelen bazı vergi indirimlerini 2024'te sona erdirme planları. Çiftçiler, "Yılın 365 günü çalışsak da ürettiğimizin karşılığını alamıyoruz," derken talepleri, muhalefetteki muhafazakarların yanı sıra Başbakan Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi'ndeki (SPD) etkili şahsiyetlerden de destek görüyor.

Aşırı sağ protestolara "sızıyor" mu?

Hükümet, bazı göstericilerin aşırı sağ simge ve sloganlar kullanmalarına işaret ederek, sağın protestoları siyasal ayrışmaları derinleştirerek demokrasi karşıtlığını körüklemesi tehlikesini gündeme getiriyor.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Pazartesi günkü protestoların ardından yayımladığı bir videoda "Darbe heyulası kol geziyor... Milliyetçi simgeler açıkça gösteriliyor," uyarısında bulundu. Grev ve gösterilere aşırı sağın el koyması riskine değindi.

Geçtiğimiz Perşembe yaklaşık 30 öfkeli çiftçi, Habeck'i bir feribotta sıkıştırarak bakan ve diğer yolcuların gemiden çıkmasını engellemişti. Olay, şiddete dönüşme tehdidi gerekçesiyle hükümet üyelerince yaygın bir biçimde kınandı.

DBV başkanı Rukwied de "Feribot protestumuza [aşırı sağın] sızmış olması tehlikesini görüyorum," dedi.

Ancak protestolar, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi tarafından destekleniyor. Parti Berlin'deki gösterileri desteklemek üzere "erken seçim çağrısı" içeren pankartlar taşırken, yaptığı açıklamada da hayat pahalılığnı ve vergilerin yüksekliğini vurgulayarak "Hükümet ülkeyi tamamen mahvediyor" dedi.

Traktörler kent merkezlerine indi

Berlin, Hamburg, Köln ve Bremen gibi büyük kent merkezlerinde trafik tarım araçlarıyla tıkandı, her protestoya 2 bin dolayında traktör katıldığı kaydedildi.

Şehir dışlarında da, göstericiler otoyollara giriş rampalarına yüklendi ve trafik sıkışıklığı eşgüdümlü bir hoşnutsuzluk göstergesi olarak bütün Almanya'ya yayıldı.

Kırsal kuzey eyaleti Mecklenburg-Batı Pomeranya yetkilileri, tüm otoyol rampalarının tıkandığını açıkladı.

Protestolar, Almanya'nın Fransa, Polonya ve Çek Cumhuriyeti sınırlarında da sıkıntılara yol açtı, yerel medya ve Almanya polisinin bildirdiğine göre geçiş noktalarında trafik sıkışıklığına neden oldu.

Arka plan

Binlerce protestocu çiftçi Aralık'ta da Berlin'e inmiş, sübvansiyonlarda kesinti planlanlarını protesto etmiş, yolları kapatmış ve caddelere gübre dökmüştü.

Gösteriler, hükümetin geçtiğimiz Perşembe kesintilerden kısmen geri adım atmasını sağladı.

Tarım araçlarında vergi indiriminin korunması, dizel yakıt sübvansiyonunun hemen kaldırılması yerine birkaç yıl içinde kademeli olarak kaldırılması benimsendi.

Ancak tarım sektörü için bu adım yeterli olmadı. Çiftçiler, Berlin'de hükümeti 2024 bütçesinde daralmaya zorlayan beklenmedik bir yargı kararı sonrasında gündeme getirilen planların tamamen rafa kaldırılmasını istiyorlar.

Çiftçiler, işlerin böyle süre gitmesi halinde "tarım[ın] duvara toslayacağı[nı]" söylüyorlar.

(AEK)