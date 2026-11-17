Isparta'da düzenlenen 21. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılan çiftçiler, artan üretim maliyetleri, düşük ürün fiyatları ve tarımsal ekipmanlara erişimde yaşadıkları ekonomik zorlukları anlattı.

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Tarım makinelerini yenilemek ve üretimde ihtiyaç duydukları ekipmanları satın almak için fuara gelen üreticiler, fiyatların yüksekliği nedeniyle alışveriş yapamadıklarını söyledi.

Çiftçiler, ürünlerinin verimli olmasına rağmen yeterli gelir elde edemediklerini, gübre ve ilaç giderlerini karşılamakta zorlandıklarını ve yüksek kredi faizleri nedeniyle yeni makine alamadıklarını belirtti.

“Ürünümüz verimli oldu ama para etmedi”

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinden fuara gelen çiftçi Özel Şahin, tarlasında kullanmak üzere patlatma, kazayağı ve mibzer gibi tarım aletleri almak istediğini ancak fiyatlar nedeniyle vazgeçtiğini anlattı.

Üretimde verim elde etmelerine rağmen ürünlerini yeterli fiyata satamadıklarını söyleyen Şahin, kazançlarının yeni ekipman almaya yetmediğini belirtti.

Mevcut tarım makinelerinin eskidiğini ve yenilenmesi gerektiğini ifade eden Şahin, ekonomik koşulların üretimi sürdürmelerini zorlaştırdığını söyledi.

Şahin, yaşadıkları sıkıntıların devam etmesi halinde çiftçiliği bırakabileceklerini dile getirdi.

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“Malzeme almaya gelip, elma alıp gidiyoruz”

Fuara tarımsal ekipman satın almak amacıyla gelen Mürsel Büyükbağcı da fiyatların alım güçlerini aştığını belirtti. Arpa ve buğday üretimi yaptıklarını söyleyen Büyükbağcı, hasattan elde ettikleri gelirin giderlerini karşılamakta yetersiz kaldığını anlattı.

Tarımsal ekipman almak için geldikleri fuardan yalnızca bir fidan alabildiklerini belirten Büyükbağcı, üreticilerin içinde bulunduğu durumu şu sözlerle özetledi: “Malzeme almaya gelip, elma alıp gidiyoruz.”

“Makineye ihtiyacım var ama para yok”

Çiftçi Ramazan Çetinkaya ise elma üretimi nedeniyle borçlandığını, gübre ve tarım ilacı giderlerini karşılamakta zorlandığını belirtti.

Üretimini sürdürebilmek için yeni tarım makinelerine ihtiyaç duyduğunu anlatan Çetinkaya, gelirinin bu yatırımları yapmaya yetmediğini ifade etti.

Çetinkaya, fuarda gördüğü makinelerin üretimine katkı sağlayabileceğini ancak ekonomik koşullar nedeniyle satın alamadığını söyledi.

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Çiftçi kredi faizlerinden yakındı

Fuara katılan üreticilerden İbrahim Karatepe de traktör ve tarımsal ekipman alımında kredi maliyetlerinin önemli bir engel olduğunu söyledi.

Karatepe, kendisine sunulan kredi koşullarında yıllık faiz oranının yüzde 44, dosya masrafının ise yüzde 6 olduğunu belirtti.

Bu koşullarda dört yıllık kredi kullanmanın çiftçiler açısından ağır bir borç yükü oluşturacağını savundu.

Karatepe, mevcut traktörlerini ve ekipmanlarını yenilemekte zorlandıklarını, yeni yatırım yapmak yerine ellerindeki araçları korumaya çalıştıklarını anlattı.

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Verimli hasat, yeterli gelir anlamına gelmiyor

Özel Şahin, verimli bir üretim sezonu geçirmesine rağmen ürünlerinin yeterli gelir sağlamadığını belirtirken, Mürsel Büyükbağcı arpa ve buğday satışından geriye sınırlı kazanç kaldığını anlattı.

Elma üreticisi Ramazan Çetinkaya ise gübre ve ilaç giderleri nedeniyle borçlandığını söyledi.

Çiftçilerin açıklamaları, tarım makinelerinin yenilenememesinin yalnızca bugünkü gelirlerini değil, gelecek üretim dönemlerindeki çalışma koşullarını da etkileyebileceğine işaret ediyor.

Üreticiler, yüksek ekipman fiyatları ve finansman maliyetleri nedeniyle yeni yatırım yapamadıklarını, mevcut üretim kapasitelerini korumaya çalıştıklarını belirtti.

(FY)